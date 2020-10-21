Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова висловилася про свою участь в шоу "Льодовиковий період"

За словами знаменитості, вона відчуває від цього популярного шоу неймовірні емоції, пише Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Варто відзначити, що Бузова веде дуже активний спосіб життя. Ось і зараз, розмістивши інтригуюче фото, вона поділилася з шанувальниками своїми думками.

На фотографії Оля в розкішній сукні до підлоги стоїть біля дверей, причому плаття настільки прозоре, що можна побачити нижню білизну співачки, а також її оголену спину. Волосся Бузової заплетене в довгу косу.

"Я сьогодні кожною клітинкою свого тіла і серця 🖤 ... ще раз зрозуміла, що всі складнощі не дарма...це неймовірні емоції следите слідкуйте за нашою історією на льоду, попереду стільки всього цікавого 🤗 😌 у мене сьогодні емоції зашкалюють...ааааааа... я вас люблю, мої хороші 🙏 🏻 спасибі, що зі мною🖤 🦾", – підписала знімок знаменитість.

Шанувальники поставили безліч коментарів і лайків, не встояла в тому числі і Еріка Герцег з відомої групи "ВІА Гра", яка теж поставила під публікацією "сердечко".

"Оля ти величезна молодець. Ніколи не здаєшся❤ ️ чекаємо кожен випуск, прогрес очевидний з кожним прокатом 😍 😍 😍розумничка ❤ ️ ❤️❤️сил і здоров'я в будь-якому вбранні хороша душенька!!!👍👍👍 З нетерпінням чекаємо випуск Наша королева ⚡️ Королева КРАСИ😚 Завжди♾❤️👸🏻Боже якась нереальна🤤❤️❤️❤️ Оля перемога за тобою🔥🔥🔥 твої люди завжди з тобою❤️❤️❤️ ", – пишуть фоловерів.

Раніше ми писали, що Бузова здивувала витівкою в прямому ефірі - під час першого випуску шоу "Льодовиковий період". Ольга з усієї сили зарядила ляпас своєму партнеру Дмитру Соловйову. Звичайно, це було частиною сюжету, але виглядало дуже ефектно і вельми правдоподібно.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом: "рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович: "Крутиші".