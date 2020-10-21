У Британії розкрили, що могло погіршити відносини між принцами Вільямом і Гаррі
Про це пише Сплетник.
З'ясувалося, що Меган Маркл і принц Гаррі розлютили принца Вільяма тим, що вони кілька годин приховували від журналістів народження первістка Арчі.
А "виграний час", як запевняє Королівський експерт Роберт Леслі, колишні герцоги використовували для спокійного повернення в палац вже з малюком.
Дженніфер Лопес показала, яку розкіш ховає в декольте до пупка: "Ось це активи!"
Нова дружина Остапчука зробила зізнання про дітей, матір яких кинув ведучий: "Ми вже…"
Молода коханка Тарзана вирішила "добити" Наташу Корольову пікантним знімком: "Насолоджуйтеся!"
Перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди: "На більшій території..."
"Вранці 6 травня 2019 року Меган народила свого здорового сина. Малюк Арчі з'явився на світ о 5: 26 ранку. Це дозволило зірковій парі разом з мамою Меган Дорією Регланд непомітно повернутися у Віндзор зі своїм таємним дорогоцінним вантажем. Їх хитрість полягала в тому, що о другій годині дня Букінгемський палац опублікував вводить в оману заяву, що у герцогині Сассекської тільки почалися пологи, хоча насправді дитина з'явилася на світ ще вісім годин тому", - написав Леслі у своїй книзі, яку він присвятив Меган і Гаррі.
Такий хід не сподобався принцу Вільяму, оскільки вони з Кейт Міддлтон познайомилися зі своїм спадкоємцем тільки на восьмий день після його народження, ка герцоги Сассекські вирішили схитрувати.
"Абсолютно все: королева Єлизавета II, її чоловік принц Філіп, принц Чарльз і Камілла прийшли через кілька годин, щоб поворковать з малюком. Здавалося дивним, що герцоги Кембриджські познайомилися з Арчі більше ніж через тиждень, причому не взяли на цю зустріч Джорджа, Шарлотту і Луї", - підкреслив експерт у своїй книзі.
Раніше ми розповідали, як Меган Маркл і принц Гаррі відшили Єлизавету II.
Так, колишні герцоги, які проживають зараз в США, відмовилися відзначати католицьке Різдво з Єлизаветою II і принцом Філіпом.
"Меган жадає провести перше Різдво в новому будинку зі своєю матір'ю. Вона передчуває це свято і вже щосили готується, дотримуючись традицій її сім'ї", - видали інсайдери плани колишньої герцогині.
Нагадавши, Міддлтон звинуватили в нахабному наслідуванні Маркл, скандал не вщухає
Як повідомляла Politeka, Меган Маркл розкрила невеселі подробиці "королівського" життя, не позаздриш
Також Politeka писала, що великі проблеми у Меган Маркл і принца Гаррі, подружжя не стрималися