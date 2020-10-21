У Британії розкрили, що могло погіршити відносини між принцами Вільямом і Гаррі

Про це пише Сплетник.

З'ясувалося, що Меган Маркл і принц Гаррі розлютили принца Вільяма тим, що вони кілька годин приховували від журналістів народження первістка Арчі.

А "виграний час", як запевняє Королівський експерт Роберт Леслі, колишні герцоги використовували для спокійного повернення в палац вже з малюком.

"Вранці 6 травня 2019 року Меган народила свого здорового сина. Малюк Арчі з'явився на світ о 5: 26 ранку. Це дозволило зірковій парі разом з мамою Меган Дорією Регланд непомітно повернутися у Віндзор зі своїм таємним дорогоцінним вантажем. Їх хитрість полягала в тому, що о другій годині дня Букінгемський палац опублікував вводить в оману заяву, що у герцогині Сассекської тільки почалися пологи, хоча насправді дитина з'явилася на світ ще вісім годин тому", - написав Леслі у своїй книзі, яку він присвятив Меган і Гаррі.

Такий хід не сподобався принцу Вільяму, оскільки вони з Кейт Міддлтон познайомилися зі своїм спадкоємцем тільки на восьмий день після його народження, ка герцоги Сассекські вирішили схитрувати.

"Абсолютно все: королева Єлизавета II, її чоловік принц Філіп, принц Чарльз і Камілла прийшли через кілька годин, щоб поворковать з малюком. Здавалося дивним, що герцоги Кембриджські познайомилися з Арчі більше ніж через тиждень, причому не взяли на цю зустріч Джорджа, Шарлотту і Луї", - підкреслив експерт у своїй книзі.



Раніше ми розповідали, як Меган Маркл і принц Гаррі відшили Єлизавету II.

Так, колишні герцоги, які проживають зараз в США, відмовилися відзначати католицьке Різдво з Єлизаветою II і принцом Філіпом.

"Меган жадає провести перше Різдво в новому будинку зі своєю матір'ю. Вона передчуває це свято і вже щосили готується, дотримуючись традицій її сім'ї", - видали інсайдери плани колишньої герцогині.

Нагадавши, Міддлтон звинуватили в нахабному наслідуванні Маркл, скандал не вщухає

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