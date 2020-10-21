В Британии раскрыли, что могло усугубить отношения между принцами Уильямом и Гарри

Об этом пишет Сплетник.

Выяснилось, что Меган Маркл и принц Гарри взбесили принца Уильяма тем, что они несколько часов скрывали от журналистов рождение первенца Арчи.

А "выигранное время", как уверяет королевский эксперт Роберт Лесли, бывшие герцоги использовали для спокойного возвращения в дворец уже с малышом.

"Утром 6 мая 2019 года Меган родила своего здорового сына. Малыш Арчи появился на свет в 5:26 утра. Это позволило звездной паре вместе с мамой Меган Дорией Рэгланд незаметно вернуться в Виндзор со своим тайным драгоценным грузом. Их хитрость заключалась в том, что в два часа дня Букингемский дворец опубликовал вводящее в заблуждение заявление, что у герцогини Сассекской только начались роды, хотя на самом деле ребенок появился на свет еще восемь часов назад", - написал Лесли в своей книге, которую он посвятил Меган и Гарри.

Такой ход не понравился принцу Уильяму, поскольку они с Кейт Миддлтон познакомились со своим наследником только на восьмой день после его рождения, ка герцоги Сассекские решили схитрить.

"Абсолютно все: королева Елизавета II, ее муж принц Филипп, принц Чарльз и Камилла пришли через несколько часов, чтобы поворковать с малышом. Казалось странным, что герцоги Кембриджские познакомились с Арчи больше чем через неделю, причем не взяли на эту встречу Джорджа, Шарлотту и Луи", - подчеркнул эксперт в своей книге.



Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл и принц Гарри отшили Елизавету II.

Так, бывшие герцоги, которые проживают сейчас в США, отказались отмечать католическое Рождество с Елизаветой II и принцем Филиппом.

«Меган жаждет провести первое Рождество в новом доме со своей матерью. Она предвкушает этот праздник и уже вовсю готовится, следуя традициям ее семьи», - выдали инсайдеры планы бывшей герцогини.

Напомним, Миддлтон обвинили в наглом подражании Маркл, скандал не утихает

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