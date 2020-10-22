Українська співачка і колишня учасниця групи "Nikita" Анастасія Кумейко приміряла образ дикої хижачки

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала спекотне фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" і розповіла про свій новий проект. На знімку вона постала в чорній масці пантери з великими стирчать вухами, а також яскравому платті з блискучими лусочками. Особливістю вбрання стало відверте декольте, яке Анастасія цнотливо прикрила, схрестивши руки на грудях. Красуня зобразила томний погляд з-під довгих вій і показала свої гострі білі кігтики.

"Вже наступного тижня ви побачите як я займаюся...слеклайном. 😈 💫 Не варто бігти в Google, зараз все розповім. 😁 На Новому каналі виходить шоу» Діти проти зірок " де я буду ходити по канату. 🤸 Босоніж або на підборах? Як ви думаєте? Відповідь побачите в ефірі!",- анонсувала Кумейко в описі до знімка.

Користувачі соціальної мережі висловилися про вбрання зірки і її сміливі плани:

"На підборах... 🤔 цікаво було б"; "Красива кішечка😻 😘"; "звичайно босяком. На каблах це неможливо 😅 50/50 можу помилятися"; "Мяу 🐾 подружка моя ♥️"; " Ой вей, матусі!😱🔥❤❤❤".

Раніше Анастасія Кумейко здивувала знімком в басейні, куди забралася в купальнику з оригінальним декором у вигляді напівпрозорої сіточки, натягнутої поверх бюста.

Нагадавши, екс-Nikita ефектно оголилася і захопила надприродними кадрами під водою: «Русалка Нанеліана».

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