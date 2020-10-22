Українська співачка і колишня учасниця групи "Nikita" Анастасія Кумейко приміряла образ дикої хижачки
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала спекотне фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" і розповіла про свій новий проект. На знімку вона постала в чорній масці пантери з великими стирчать вухами, а також яскравому платті з блискучими лусочками. Особливістю вбрання стало відверте декольте, яке Анастасія цнотливо прикрила, схрестивши руки на грудях. Красуня зобразила томний погляд з-під довгих вій і показала свої гострі білі кігтики.
"Вже наступного тижня ви побачите як я займаюся...слеклайном. 😈 💫 Не варто бігти в Google, зараз все розповім. 😁 На Новому каналі виходить шоу» Діти проти зірок " де я буду ходити по канату. 🤸 Босоніж або на підборах? Як ви думаєте? Відповідь побачите в ефірі!",- анонсувала Кумейко в описі до знімка.
Користувачі соціальної мережі висловилися про вбрання зірки і її сміливі плани:
Пугачова дала спеку з екс-чоловіком Наташі Корольової, Галкін не перешкода: "Розкарячилася"
Шалена мама Сердючки показала, як треба цілуватися, Данилко аж почервонів: "Розкрила чакри"
Івлєєва з "Орла і Решки" безсоромно помацала свій бюст перед популярним блогером: "Перекосило"
Усик здивував реакцією на сенсаційну поразку Ломаченка: "Негарно бути...»
"На підборах... 🤔 цікаво було б"; "Красива кішечка😻 😘"; "звичайно босяком. На каблах це неможливо 😅 50/50 можу помилятися"; "Мяу 🐾 подружка моя ♥️"; " Ой вей, матусі!😱🔥❤❤❤".
Раніше Анастасія Кумейко здивувала знімком в басейні, куди забралася в купальнику з оригінальним декором у вигляді напівпрозорої сіточки, натягнутої поверх бюста.
Нагадавши, екс-Nikita ефектно оголилася і захопила надприродними кадрами під водою: «Русалка Нанеліана».
Як повідомляла Politeka, розпусну екс-жінку в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".
Також Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко ледь не потонула на очах у батьків, подробиці драми: "підійшла до води і...".