Сергій Лазарєв показав втомленого себе на природі

Популярний російський співак, якому багато хто приписує таємний роман з Ані Лорак, поділився новим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Лазарєв позує на тлі водойми і гір вдалині. Співак розслаблено сперся на тоненьке деревце і задумливо дивиться кудись убік. На ньому простий і зручний одяг якраз для вилазки на природу: коричневі штани, біла футболка і сорочка в клітку.

"Задумливий, серйозний і трохи втомлений... другий день найскладніших зйомок... але все благо...",- підписав своє фото артист.

Його шанувальники не змогли пройти повз такого кадру.

"Сергій В'ячеславович! Який Ви красивий! Хочу скоріше побачити цей шедевр", "ну як можна так виглядати при таких ранніх підйомах", "не можна бути таким красивим", "приголомшливий", "такий фінський хлопець", "красивий до неможливості! Сергію В'ячеславовичу, поділіться секретом?", "Загнаний вовк одинак", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лазарєв заінтригував фанатів обручкою на безіменному пальці.

За словами Сергія Лазарєва, він відправився до Туреччини разом з режисером Аланом Бадоєвим для зйомок нового кліпу. А приміряти розкішну каблучку йому довелося через роботу.

Більш того, в новому кліпі Сергій Лазарєв зніматиметься з красунею Катею, про яку він вже розповів своїм шанувальникам.

Нагадавши, захоплений Лазарєв повідав про свою красуню Каті, на пальці вже обручку: "Я не один тут...".

Як повідомляла Politeka, щасливий "коханець" Ані Лорак приголомшив обручкою, фото вже в мережі.

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