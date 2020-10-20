Популярный певец Сергей Лазарев знает, как заинтриговать своих фанатов

Интересными кадрами исполнитель поделился в своем личном микроблоге Instagram.

Как известно, российский исполнитель Сергей Лазарев, которого продолжают называть "любовником Ани Лорак", вместе с украинским режиссером Аланом Бадоевым сейчас занимаются съемкой нового музыкального клипа.

Как признается музыкант, ради съемок клипа он прилетел в Турцию, и впереди его ждут несколько дней изнурительной работы в "спартанских условиях".

Судя по опубликованным кадрам, утро Сергея Лазарева начинается задолго до восхода солнца.

"Все спят, а мы едем на съемочную площадку", - подписал музыкант один из роликов.

"Опачки", - заявил певец, представляя съемочную площадку своим фанатам.

Позже Сергей Лазарев признался, что в клипе он будет сниматься не один и его коллегу зовут Екатерина.

"Мы начинаем съемки... Мы бодры, веселы. И самое главное, что у нас прекрасная команда, и красивая героиня. Да, я снимаюсь не один в клипе, будет еще красивая героиня. Ее зовут Катя, она уже в кадр пошла", - продолжил Сергей Лазарев в Stories.

Позже Сергей Лазарев засветил в кадре обручальное кольцо на безымянном пальце и с интригой заулыбался.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев вызвал настоящий фурор новым образом. Певец позировал в красивом пиджаке, держа в руках микрофон. Артиста сравнили с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым, которые любят также эпатажно наряжаться на выступления.

Кроме этого, недавно певец сделал пикантное селфи в кровати. Он продемонстрировал свою прекрасную физическую форму. Как известно, после карантина Лазарев скинул 12 килограмм лишнего веса.

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