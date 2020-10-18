37-летний российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак, соблазнил поклонниц смелым видом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал видео, на котором позировал голым, лежа в кровати. Лазарев рассказал, что только проснулся после бессонной ночи. Он лежал в кровати, в результате чего его поклонницы смогли рассмотреть плечи и подкачанную грудь артиста.

«Слушайте, ну это конечно жесть. Такой дождь барабанил всю ночь. Я вообще не выспался. Время уже 11.20, а я только открыл глаза. Это нормально?», - отметил Лазарев.

Как известно, Сергей Лазарев очень близок с Ани Лорак, с которой ему долгое время приписывали романтические отношения. Парочка и сама с удовольствием подогревала интерес к своим персонам, публикуя совместные снимки.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев вызвал настоящий фурор новым образом. Певец позировал в красивом пиджаке, держа в руках микрофон. Артиста сравнили с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым, которые любят также эпатажно наряжаться на выступления.

Кроме этого, недавно певец сделал пикантное селфи в кровати. Он продемонстрировал свою прекрасную физическую форму. Как известно, после карантина Лазарев скинул 12 килограмм лишнего веса.

Напомним, что счастливый Сергей Лазарев очаровал стильным образом в коже: "Как же он любит...".

Как сообщала Politeka, дерзкий Лазарев очаровал "бунтарским" образом в коже: "Такой загадочный".

Также Politeka писала, что Сергей Лазарев разговорился о детях, которых растит без жены: "Не всегда хочу, чтобы они были как я".