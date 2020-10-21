Популярна українська співачка Настя Каменських показала своїх підрослих "діток"

Нещодавно стало відомо про велике поповнення в родині відомої співачки та її чоловіка, репера Потапа, повідомляє Politeka.net.

Тепер зіркова красуня постійно ділиться фотографіями своїх улюбленців - всі троє білосніжні цуценята породи бішон фрізе. Видно, як Настя дуже любить малюків, вона намагається їх обійняти, а іноді і поцілувати.

На одному з останніх знімків Каменських тримала в руках трьох улюбленців, які вже помітно підросли.

Красуня посміхалася, притиснувши "пухнастиків" до себе. Помітно, що артистка одягнена "по-домашньому" - в маєчці і синіх джинсах.

У пості зірка розповіла, що роздала цуценят.

"Домашні тварини - ця така чиста енергія і така безумовна любов! 🥰 Тому якщо ви замислюєтеся над тим, щоб взяти в свій будинок чотирилапого друга - не роздумуйте! Ваше життя заграє новими фарбами! 😍 Я щаслива, що Мімішкіни малюки тепер приносять стільки посмішок і позитивних емоцій в своїх нових будинках! ❤ ️ ",- написала Настя.

За п'ять хвилин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів.

"Дім без дітей і тварин не будинок, та й життя взагалі без них не має сенсу🙃", "Як з'явиться дитина, собачки відійдуть на другий план😉", "Так, приходиш з роботи втомлений, бачиш ці очі повні любові і енергії і відразу стає легше і з'являється енергія 🤗❤️💞", "Діти краще ніж собачки", "Настя Цуценятами прикривається 🥥🥥 знову не одяглася)))", "Ну, скільки мімімішності на одному фото😍😍😍😍", - написали користувачі мережі.

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