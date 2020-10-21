Відома українська виконавиця Оля Полякова, знаменита своїми скандалами, в черговий раз здивувала соцмережі

Як пише Politeka, на своїй сторінці в Instagram співачка дала свій прогноз, коли в світі закінчиться пандемія коронавірусу і кордони країн знову будуть відкриті для туристів.

Відзначимо, на фото знаменитість у відвертому рожевому купальнику стоїть, притулившись до пальми на тлі моря і золотистого піску пляжу.

"Коротше, нас туди не скоро випустять! Напишіть кому, як і мені ,не вдалося на море вирватися, в цьому році ? Як думаєте, скільки ще світ буде закритий???? Хочете прогноз від мене? До 22го року😣 😞", – написала Полякова.

Шанувальники зірки в коментарях похвалили Олю за спокусливий кадр і висловили свої припущення з цього питання.

"Думаю, це не так страшно. Були б всі живі і здорові!) Туреччина, Єгипет, Домінікана, Мальдіви, Танзанія, Албанія, Дубай, Хорватія - хіба мало? Всі ці країни відкриті для українців ☺ ️ Оля, хто хотів полетіти, чудово літають! Навіть орел і решка щосили нові випуски знімають😊 Ой ні 😅це дуже довго (я чула до березня і мені це більше подобається ✊ 🏻 🤞 🏻 так крім Європи відкрито колосальну кількість відмінних країн, головне, щоб фінанси були 😉 я була в Одесі 2 рази.Та пофігу) аби війни не було ще встигнемо... головне з роботою бути і здоровими 👍 🏼 Туреччина , Емірати , в чому проблема при наявності грошей ??? Хто хотів, то полетів, це я як турагент кажу) Я ось три рази встигла з моменту відкриття кордонів Еххх... Навіть якщо найоптимістичніша людина в світі говорить, що карантин до 22 року, то навіть не знаю, на що і сподіватися...",- написали вони.

Раніше ми писали, що Оля Полякова порадувала шанувальників довгоочікуваним Селфі, засвітивши своє обличчя зблизька. Популярна українська співачка поділилася новим фото в своєму Instagram.

На селфі Оля позує перед камерою в стильному чорному вбранні. Зірка зробила легкий макіяж з єдиним яскравим акцентом на губах, які на фото виглядають ще більш пухкими, ніж зазвичай.

"Давно в стрічці Селфі не було.., що постити? Фото в купальнику, стрітлуки, Селфі, або професійні?",- поцікавилася Полякова у своїх фанатів.

Нагадаємо, Оля Полякова вбила наповал виглядом в короткій чорній сукні і ланцюгах.

Як повідомляла Politeka, помолоділу Полякову переплутали зі старшою донькою, Могилевська аж ухнула: "Хороша, чортівка!".

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