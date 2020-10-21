Известная украинская исполнительница Оля Полякова, знаменитая своими скандалами, в очередной раз удивила соцсети

Как пишет Politeka, на своей странице в Инстаграм певица дала свой прогноз, когда в мире закончится пандемия коронавируса и границы стран вновь будут открыты для туристов.

Отметим, на фото знаменитость в откровенном розовом купальнике стоит, прислонившись к пальме на фоне моря и золотистого песка пляжа.

"Короче, нас туда не скоро выпустят! Напишите кому, как и мне, не удалось на море вырваться ,в этом году ? Как думаете,сколько ещё мир будет закрыт???? Хотите прогноз от меня? До 22го года😣😞", – написала Полякова.

Поклонники звезды в комментариях похвалили Олю за соблазнительный кадр и высказали свои предположения по этому вопросу.

"Думаю, это не так страшно. Были бы все живы и здоровы!) Турция, Египет, Доминикана, Мальдивы, Танзания, Албания, Дубай, Хорватия - разве мало? Все эти страны открыты для украинцев 🤷‍♀️ Оля, кто хотел полететь, прекрасно летают! Даже орёл и решка вовсю новые выпуски снимают😊 Ой ні 😅це дуже довго ( Я чула до березня і мені це більше подобається ✊🏻🤞🏻 Так кроме Европы открыто колоссальное количество отличных стран , главное, чтобы финансы были 😉 Я была в Одессе 2 раза.Та пофигу ) лишь бы войны не было Ещё успеем... главное с работой быть и здоровыми 👍🏼 Турция , Эмираты , в чем проблема при наличии денег ??? Кто хотел, то полетел, это я как турагент говорю) я вот три раза успела с момента открытия границ Эххх... Даже если самый оптимистичный человек в мире говорит, что карантин до 22 года, то даже не знаю, на что и надеяться...", – написали они.

Ранее мы писали, что Оля Полякова порадовала поклонников долгожданным селфи, засветив свое лицо вблизи. Популярная украинская певица поделилась новым фото в своем Инстаграм.

На селфи Оля позирует перед камерой в стильном черном наряде. Звезда сделала легкий макияж с единственным ярким акцентом на губах, которые на фото выглядят еще более пухлыми, чем обычно.

«Давно в ленте селфи не было.., что постить? Фото в купальнике, стритлуки, селфи, или профессиональные?», - поинтересовалась Полякова у своих фанатов.

Напомним, Оля Полякова сразила наповал видом в коротком черном платье и цепях.

Как сообщала Politeka, помолодевшую Полякову перепутали со старшей дочкой, Могилевская аж ухнула: "Хороша, чертовка!".

Также Politeka писала, что безутешная Оля Полякова рассказала о большой потере, рак был беспощаден.