Пенсіонерам-переселенцям розповіли, що буде з їхніми картами після 1 листопада

Про це пишуть Донецькі новини.

Окупаційна влада Донбасу поширює чутки про те, що карти переселенців, які обслуговуються в "Ощадбанку", нібито скоро заблокують.

Але в банку розвіяли ці чутки і нагадали, що верифікація клієнтів, які мають продовжені до 1 листопада карти, буде діяти протягом 60 днів по завершенню карантину, який за рішенням Кабміну було продовжено до 31 грудня 2020 року.

Більш того, за ці 60 днів у переселенців буде можливість надати необхідні документи для продовження карт.

Офіційно "Ощадбанк" продовжив дію "прострочених" карт до 1 листопада, після цього нова карта перевипускається автоматично, і клієнтам не потрібно їхати в банк, писати заяви і чекати нову. Вони можуть зареєструватися в електронній черзі банку і забрати карту у відділенні при перетині КПВВ, прийшовши в потрібне відділення банку з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Після переоформлення карта автоматично приходить в те відділення, де раніше відкривався особистий рахунок. Поки нова карта знаходиться у відділенні, клієнт може користуватися старою і розплачуватися нею в магазинах, користуватися додатком Ощад 24/7, а також знімати готівку в банкоматах.

Раніше ми розповідали, що Ощадбанк масово закриває свої відділення.

Так, у липні-вересні українські банки закрили 251 структурний підрозділ, скоротивши регіональну мережу до 1 жовтня до 7 329 відділень.

Згідно з даними Національного банку України, найбільше відділень у третьому кварталі закрив державний "Ощадбанк" - 166, скоротивши їх загальну кількість до 1 931.

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