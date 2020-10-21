Пенсионерам-переселенцам рассказали, что будет с их картами после 1 ноября

Об этом пишут Донецкие новости.

Оккупационные власти Донбасса распространяют слухи о том, что карты переселенцев, которые обслуживаются в "Ощадбанке", якобы скоро заблокируют.

Но в банке развеяли эти слухи и напомнили, что верификация клиентов, которые имеют продленные до 1 ноября карты, будет действовать в течение 60 дней по завершению карантина, который по решению Кабмина был продлено до 31 декабря 2020 года.

Более того, за эти 60 дней у переселенцев будет возможность предоставить необходимые документы для продления карт.

Официально «Ощадбанк» продлил действие "просроченных" карт до 1 ноября, после этого новая карта перевыпускается автоматически, и клиентам не нужно ехать в банк, писать заявления и ждать новую. Они могут зарегистрироваться в электронной очереди банка и забрать карту в отделении при пересечении КПВВ, прийдя в нужное отделение банка с паспортом и идентификационным кодом.

После переоформления карта автоматически приходит в то отделение, где ранее открывался личный счет. Пока новая карта находится в отделении, клиент может пользоваться старой и расплачиваться ею в магазинах, пользоваться приложением Ощад 24/7, а также снимать наличные в банкоматах.

Ранее мы рассказывали, что Ощадбанк массово закрывает свои отделения.

Так, в июле-сентябре украинские банки закрыли 251 структурное подразделение, сократив региональную сеть к 1 октября до 7 329 отделений.

Согласно данным Национального банка Украины, больше всего отделений в третьем квартале закрыл государственный "Ощадбанк" – 166, сократив их общее количество до 1 931.

Напомним, "Ощадбанк" вынес важное решение по платежным картам

Как сообщала Politeka, Важные изменения в работе подразделений "Ощадбанка", осталось совсем мало времени

Также Politeka писала, что "Ощадбанк" срочно предупредил владельцев карт, осталось меньше месяца