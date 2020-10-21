Український журналіст Олексій Дурнєв розповів про скандал зі співачкою Ольгою Поляковою

Як повідомляє Politeka.net, неприємна історія сталася на початку кар'єри телеведучого. Він розповів подробиці в YouTube шоу 2popodcast.

За словами Алекея Дурнєва, все почалося з провокаційного питання, яке він поставив Віктору Павлику на одному зі світських заходів. "Чому померла Вітні Х'юстон, а Полякова не вмирає? Чому Господь забирає кращих?",- поцікавився журналіст. Незабаром Королева ночі пригадала скандалісту ці слова і публічно "послала" матом.

"Наступного разу, коли я її побачив, вона каже: "Та йди ти на х*й". Це було прямо на "Телетріумфі", - заявила Олексій Дурнєв. - "Я кажу: "Представтеся для початку перед інтерв'ю". А вона відповідає: "Ти не знаєш хто я?". Я кажу: "Ні". А вона: "А, ну йди ти на х*й!".

Журналіст поділився, що незабаром його запросили на передачу "розбір польотів" на телеканалі "Інтер", як "телехама". У студії тоді ще молодому і недосвідченому Олексію дісталося по перше число від гостей випуску і від скривдженої співачки.

"Сергій Сосєдов сидить, Отар Кушанашвілі... і вони починають потихеньку так говорити:" а що ви собі дозволяєте...", - згадав Дурнєв. - "І тут світломузика, і через зал вбігає Оля Полякова, кричить: "Моя дочка підходить до мене і питає: "Мамо, а ти ж не помреш?", - після того, як подивилася твою, с*ка, програму".

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