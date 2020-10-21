Телеведущая Леся Никитюк, которая стала очень популярной после участия в тревел-шоу "Орел и решка", показала, как она любит отмечать свой день рождения
Как сообщает Politeka, ссылаясь на Инстаграм звезды, Леся выложила в соцсети красноречивые снимки, на которых видно, как именно отметила Леся свой праздник.
Так, на одном из фото она сидит на зеленой лужайке, сзади нее – большое количество букетов и надутые воздушные шарики, часть из которых Никитюк держит в руке. Возле Леси - маленькая белая собачонка.
На втором снимке – ведущая буквально распласталась по лужайке, а собачка смотрит куда-то вдаль.
"В цьому році вирішила зробити День Народження своєї мрії... дім, салат шуба, рідні і близькі... не хватало канєшно Вери Сердючки😁але наступного року .. Ех закатим вечеруху😉 Всім ще раз дякую за коментарі і привітання! Люблю💋❤️", – подписала публикацию ведущая.
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Фанаты в комментариях бурно отреагировали на эти кадры, отметив, что Леся замечательно отметила свой день рождения. Не осталась в стороне и известная певица Оля Полякова, которая написала, что "щас модно Полякову на др заказывать. Ты ж модная Леся!".
Никитюк не осталась в долгу и ответила Оле: "Полякова в том году была.. есть видео".
Ранее мы писали, что Леся Никитюк удивила необычным телом на новой шутливой фотографии. Популярная украинская ведущая поделилась забавным снимком в своем Инстаграм.
Так на новом фото ведущая предстала в необычном виде: у нее появились две дополнительных пары рук. «Шестирукая» Никитюк держит шесть разных блюд и довольно улыбается, глядя в камеру. Из одежды на ней короткие джинсовые шортики, белый топ и свободная накидка цвета слоновой кости. Завершает образ ведущей стильная шляпка.
"Моя мама, когда внезапно пришли гости", - подписала снимок Леся.
Напомним, длинноногая Леся Никитюк в леопардовом мини произвела фурор, неожиданные фото.
Как сообщала Politeka, дерзкая Леся Никитюк смутила слишком откровенным видом в бикини: "Так бы взял и укусил".
Также Politeka писала, что взбалмошная Леся Никитюк смутила дерзким видом: "Дура, вдягай колготки!".