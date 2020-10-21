Телеведущая Леся Никитюк, которая стала очень популярной после участия в тревел-шоу "Орел и решка", показала, как она любит отмечать свой день рождения

Как сообщает Politeka, ссылаясь на Инстаграм звезды, Леся выложила в соцсети красноречивые снимки, на которых видно, как именно отметила Леся свой праздник.

Так, на одном из фото она сидит на зеленой лужайке, сзади нее – большое количество букетов и надутые воздушные шарики, часть из которых Никитюк держит в руке. Возле Леси - маленькая белая собачонка.

На втором снимке – ведущая буквально распласталась по лужайке, а собачка смотрит куда-то вдаль.

"В цьому році вирішила зробити День Народження своєї мрії... дім, салат шуба, рідні і близькі... не хватало канєшно Вери Сердючки😁але наступного року .. Ех закатим вечеруху😉 Всім ще раз дякую за коментарі і привітання! Люблю💋❤️", – подписала публикацию ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 20 Окт 2020 в 7:38 PDT

Фанаты в комментариях бурно отреагировали на эти кадры, отметив, что Леся замечательно отметила свой день рождения. Не осталась в стороне и известная певица Оля Полякова, которая написала, что "щас модно Полякову на др заказывать. Ты ж модная Леся!".

Никитюк не осталась в долгу и ответила Оле: "Полякова в том году была.. есть видео".

Ранее мы писали, что Леся Никитюк удивила необычным телом на новой шутливой фотографии. Популярная украинская ведущая поделилась забавным снимком в своем Инстаграм.

Так на новом фото ведущая предстала в необычном виде: у нее появились две дополнительных пары рук. «Шестирукая» Никитюк держит шесть разных блюд и довольно улыбается, глядя в камеру. Из одежды на ней короткие джинсовые шортики, белый топ и свободная накидка цвета слоновой кости. Завершает образ ведущей стильная шляпка.

"Моя мама, когда внезапно пришли гости", - подписала снимок Леся.

Напомним, длинноногая Леся Никитюк в леопардовом мини произвела фурор, неожиданные фото.

Как сообщала Politeka, дерзкая Леся Никитюк смутила слишком откровенным видом в бикини: "Так бы взял и укусил".

Также Politeka писала, что взбалмошная Леся Никитюк смутила дерзким видом: "Дура, вдягай колготки!".