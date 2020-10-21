Украинский журналист Алексей Дурнев рассказал о скандале с певицей Ольгой Поляковой
Как сообщает Politeka.net, неприятная история произошла в начале карьеры телеведущего. Он рассказал подробности в YouTube шоу 2POPODCAST.
По словам Алекея Дурнева, все началось с провокационного вопроса, который он задал Виктору Павлику на одном из светских мероприятий. "Почему умерла Уитни Хьюстон, а Полякова не умирает? Почему Господь забирает лучших?", - поинтересовался журналист. Вскоре Королева ночи припомнила скандалисту эти слова и публично "послала" матом.
"В следующий раз, когда я ее увидел, она говорит: "Да иди ты на х*й". Это было прямо на "Телетриумфе", - заявила Алексей Дурнев. - "Я говорю: "Представьтесь для начала перед интервью". А она отвечает: "Ты не знаешь кто я?" Я говорю: "Нет". А она: "А, ну иди ты на х*й!".
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Журналист поделился, что вскоре его пригласили на передачу "Разбор полетов" на телеканале "Интер", как "телехама". В студии тогда еще молодому и неопытному Алексею досталось по первое число от гостей выпуска и от обиженной певицы.
"Сергей Соседов сидит, Отар Кушанашвили… И они начинают потихонечку так говорить: "А что Вы себе позволяете…", - вспомнил Дурнев. - "И тут светомузыка, и через зал вбегает Оля Полякова, кричит: "Моя дочка подходит ко мне и спрашивает: "Мама, а ты же не умрешь?", - после того, как посмотрела твою, с*ка, программу".
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