Зараз цих зірок вважають легендами, ними захоплюються мільйони

Познайоммось з жінками, завдяки яким такі кумири з'явилися на світ, пише Politeka.net.

Примадонна російської естради Алла Пугачова народилася в небагатій родині. Мати Зінаїда Одегова добре співала, але стати артисткою їй не вдалося, тому вона всіма силами підтримувала талант дочки. Жінка віддала Аллу в музичну школу, давши їй путівку в життя.

Відомій співачці Софії Ротару і її братам з сестрами прищепила любов до співу - мати Олександра Ротар. Жінка співала в хорі та любила музику.

Співачку Лоліту народила Алла Никифорова, яка була вчителькою в джазовому училищі. Жінка мріяла про сценічну кар'єру, але вийшло, зате вийшло у її відомої дочки.

Галина Кудельман - мама відомої співачки Лариси Доліної. Мати майбутньої артистки не була здатною до творчості, але всякими силами підтримувала маленьку Ларису, з якої виросла справжня зірка.

Мати Ірини Аллегрової, Серафима Сосновська, була оперною співачкою. У будинку майбутньої зірки завжди звучала музика, а в творчій обстановці Ірина вже знала, ким хоче стати.

Нагадаємо, на одній з фан-сторінок Алли Пугачової в Instagram опублікували відео, на якому вона постала разом з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним в оточенні фанатів і журналістів

У кадрі щаслива Алла Борисівна з посмішкою до вух кокетувала з оточуючими.

Раніше повідомлялося, що усміхнена Ротару в брюках-кльош і картатому піджаку обіймала жінку-медика. По всьому, вони фотографувалися на вулиці, у дворі лікарні після операції на апендициті.

Нагадаємо, 73-річна Софія Ротару приймає привітання, Кіркоров не стримався.

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