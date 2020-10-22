Сейчас этих звезд считают легендами, ими восхищаются миллионы

Давайте познакомимся с женщинами, благодаря которым такие кумиры появились на свет, пишет Politeka.net.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева родилась в небогатой семье. Мать Зинаида Одегова хорошо пела, но стать артисткой ей не удалось, поэтому она всеми силами поддерживала талант дочери. Женщина отдала Аллу в музыкальную школу, дав ей путевку в жизнь.

Известной певице Софии Ротару и ее братьям с сестрами привила любовь к пению - мать Александра Ротарь. Женщина пела в хоре и любила музыку.

Певицу Лолиту родила Алла Никифорова, которая была учительницей в джазовом училище. Женщина мечтала о сценической карьере, но не вышло, зато получилось у ее известной дочери.

Галина Кудельман - мама известной певицы Ларисы Долиной. Мать будущей артистки не была способной к творчеству, но всякими силами поддерживала маленькую Ларису, из которой выросла настоящая звезда.

Мать Ирины Аллегровой, Серафима Сосновская, была оперной певицей. В доме будущей звезды всегда звучала музыка, а в творческой обстановке Ирина уже знала, кем хочет стать.

Напомним, на одной из фан-страниц Аллы Пугачевой в Инстаграм опубликовали видео, на котором она предстала вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным в окружении фанатов и журналистов

В кадре счастливая Алла Борисовна с улыбкой до ушей кокетничала с окружающими.

Ранее сообщалось, что улыбающаяся Ротару в брюках-клеш и клетчатом пиджаке обнимала женщину-медика. По всему, они фотографировались на улице, во дворе больницы после операции на аппендиците.

Напомним, 73-летняя София Ротару принимает поздравления, Киркоров не сдержался.

Как сообщала Politeka, племянница Ротару подразнила прелестями прямо на диване: «На седьмом небе…»

Также Politeka писала, что редкое фото Софии Ротару с братом, использовавшим ее имя, всколыхнуло сеть: «Когда большая семья…»