Українцям розкрили нову схему обману напередодні місцевих виборів

Про це інформує прес-служба Нацполіції в Чернівецькій області.

Так, на вулицях почали з'являтися плакати із закликом до людей від 50 років після повернення з виборчих дільниць відразу записатися до сімейного лікаря.

У листівках говориться, що їм краще нібито пройти "профілактичний огляд" і здати ПЛР-тест на китайський вірус.

"Ви будете носієм цього вірусу після відвідування дільниці", - залякують невідомі пенсіонерів.

"Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили двох осіб, які поширювали зазначені листівки. Правоохоронці відібрали у них пояснення і зараз продовжують з'ясовувати обставини події та встановлюють інших осіб, причетних до виготовлення та розповсюдження таких матеріалів", - прокоментували в поліції появи скандальних плакатів.



За інформацією слідчих, творці листівок посилаються на неіснуючу волонтерську медичну організацію, а медпрацівники, які працюють на Буковині, не мають жодного відношення до цього.

Але це не означає, що українцям варто розслаблятися в умовах пандемії китайського вірусу. За інформацією волонтера Катерини Ножевнікової, в Одесі стаціонари переповнені, через що пацієнтів не приймають, пише Фокус.

Волонтер в своєму Facebook написала, що в Одесі старих "відправляють помирати". Справа в тому, що 70-річний пацієнт лікувався тиждень під наглядом сімейного лікаря, але його стан лише погіршувався, тому він вирішив звернутися в лікарню, розташовану на Лідерсовском бульварі, але йому там відмовили в наданні допомоги.

"Вчора ледве встав, перестав їсти, став задихатися. Пневмонія полісегментарна двостороння. Самостійно пішли і звернулися в третю міську, але їм відмовили і послали додому – місць в лікарні немає. Люди похилого віку покірно вирушили додому", - продовжила волонтер і додала, що їй довелося докласти максимум зусиль, щоб "влаштувати" пенсіонера на лікування в стаціонар.

Gepostet von Katherine Nozhevnikova am Freitag, 2. Oktober 2020

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