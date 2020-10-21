Украинцам раскрыли новую схему обмана накануне местных выборов

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области.

Так, на улицах начали появляться плакаты с призывом к людям от 50 лет после возвращения с избирательных участков сразу записаться к семейному врачу.

В листовках говорится, что им лучше якобы пройти "профилактический осмотр" и сдать ПЦР-тест на китайский вирус.

"Вы будете носителем этого вируса после посещения участка", - запугивают неизвестные пенсионеров.

"Обследовав прилегающую территорию, полицейские обнаружили двух человек, которые распространяли указанные листовки. Правоохранители отобрали у них объяснения и сейчас продолжают выяснять обстоятельства происшествия и устанавливают других лиц, причастных к изготовлению и распространению таких материалов", - прокомментировали в полиции появления скандальных плакатов.



По информации следователей, создатели листовок ссылаются на несуществующую волонтерскую медицинскую организацию, а медработники, работающие на Буковине, не имеют никакого отношения к этому.

Но это не означает, что украинцм стоит расслабляться в условиях пандемии китайского вируса. По информации волонтера Катерины Ножевниковой, в Одессе стационары переполнены, из-за чего пациентов не принимают, пишет Фокус.

Волонтер в своем Facebook написала, что в Одессе стариков "отправляют умирать". Дело в том, что 70-летний пациент лечился неделю под присмотром семейного врача, но его состояние лишь ухудшалось, поэтому он решил обратиться в больницу, расположенную на Лидерсовском бульваре, но ему там отказали в предоставлении помощи.

"Вчера еле встал, перестал есть, стал задыхаться. Пневмония полисегментарная двухсторонняя. Самостоятельно пошли и обратились в третью городскую, но им отказали и послали домой – мест в больнице нет. Старики покорно отправились домой", – продолжила волонтер и добавила, что ей пришлось приложить максимум усилий, чтобы "пристроить" пенсионера на лечение в стационар.

Gepostet von Katherine Nozhevnikova am Freitag, 2. Oktober 2020

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