Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" виставила свій бюст у спокусливому вирізі 

Пишногруда красуня не упускає можливості похвалитися досконалими формами в найсміливіших нарядах, пише Politeka.net. Цього разу модель продемонструвала бюст у вбранні з глибоким декольте. 

Розкішна Демі одягла топік з бахромою, яка ще більше притягувала увагу, ворушившись на розкішному бюсті.

Великі принади красиво виглядали в коротенькому топі, і від них не можна було відвести погляду.

Також знаменитість одягла лосини, які схожі на колготки. Крізь прозорі легінси можна було побачити темну білизну. 

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Грайлива Роуз з ідеальних ракурсів показала своє тіло у всій красі. Крім грудей, можна відзначити струнку талію і красиві стегна - неземна краса. 

Зірка постала з розпущеним хвилястим волоссям, яке хвилями спускалося до стегон. 

Кадри не зібрали багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості, ймовірно, красуню засипали приємними повідомленнями в Директі. 

Нагадаємо, Демі Роуз посвітила своєю гордістю в незвичному чорному бікіні. 

Незвичність полягала в тому, що ліфчик тримався на тонких бретельках і спереду нагадував сукню. Довга тканина спускалася мало не до колін. 

Демі зав'язала чорний поясок на талії, щоб утримати тканину на місці. 

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Blessed ✨ @stillvika

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Раніше повідомлялося, що Демі Роуз  позувала в банному халаті, спокусливо приспустивши той до крайності - при найменшому русі той може впасти з бюста. На голові Роуз також білий рушник, а сама дівчина дивиться в сторону від об'єктива.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер