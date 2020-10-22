Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" виставила свій бюст у спокусливому вирізі
Пишногруда красуня не упускає можливості похвалитися досконалими формами в найсміливіших нарядах, пише Politeka.net. Цього разу модель продемонструвала бюст у вбранні з глибоким декольте.
Розкішна Демі одягла топік з бахромою, яка ще більше притягувала увагу, ворушившись на розкішному бюсті.
Великі принади красиво виглядали в коротенькому топі, і від них не можна було відвести погляду.
Також знаменитість одягла лосини, які схожі на колготки. Крізь прозорі легінси можна було побачити темну білизну.
Пустотлива "наречена" Гаріка Харламова побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка"
Ненафарбована Волочкова здивувала зовнішністю в спортивках: "Я не змогла..."
"До мінус 11": снігове похолодання прорветься в Україну, синоптики назвали дату
Перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди: "На більшій території..."
Грайлива Роуз з ідеальних ракурсів показала своє тіло у всій красі. Крім грудей, можна відзначити струнку талію і красиві стегна - неземна краса.
Зірка постала з розпущеним хвилястим волоссям, яке хвилями спускалося до стегон.
Кадри не зібрали багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості, ймовірно, красуню засипали приємними повідомленнями в Директі.
Нагадаємо, Демі Роуз посвітила своєю гордістю в незвичному чорному бікіні.
Незвичність полягала в тому, що ліфчик тримався на тонких бретельках і спереду нагадував сукню. Довга тканина спускалася мало не до колін.
Демі зав'язала чорний поясок на талії, щоб утримати тканину на місці.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала в банному халаті, спокусливо приспустивши той до крайності - при найменшому русі той може впасти з бюста. На голові Роуз також білий рушник, а сама дівчина дивиться в сторону від об'єктива.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер