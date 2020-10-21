Український музикант Позитив, учасник гуртів "Время и Стекло" та "MOZGI" розповів про проблеми у стосунках з дружиною Ганною Андрійчук
Як повідомляє Politeka.net, пара разом пройшла через багато випробувань і труднощі. Андрій Завгородній (справжнє ім'я артиста) зважився на одкровення в інтерв'ю для програми "Життя відомих людей".
За словами Позитива, він познайомився з майбутньою дружиною, коли йому було 15 років. Молоді люди зустрілися на дні народження спільної знайомої, тоді у Анни був хлопець, проте незабаром у них з Андрієм зав'язалися стосунки. Виконавець зі сльозами на очах згадав, як кохана підтримувала його, коли було дуже туго з грошима.
"Я розбивав скарбничку, йшов до супермаркету з дрібницею... Це було жахливо, звичайно. І те, як Аня мене підтримувала тоді, і те, як вона вселяла ось цю впевненість, яку ти втрачаєш", - зізнався Завгородній. -" Я їй готовий поставити пам'ятник за життя. Ця людина дійсно допомогла мені пережити цей період. Це дуже важливо для будь-якої людини".
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Крім фінансових, у пари були і проблеми романтичного характеру. Як розповів Андрій, дружина дуже ревнувала його до колег по шоу-бізнесу: Насті Каменських і надії Дорофєєвої. Сам Позитив теж вважає себе досить ревнивим людиною, але з часом подружжя знайшли взаєморозуміння в цьому питанні.
"Аня ревнувала до всіх, а зараз Настя Каменських - її найкраща подруга. Ще коли не було роману у Льоші з Настею, ми з нею ходили разом по магазинах", - заявив музикант.
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