Українцям доведеться більше платити за газ через зростання цін на зарубіжному ринку.

Як повідомляє Politeka.net, подорожчання пов'язане з різким похолоданням на Заході. Так в Європі вартість газу зросла до 181 долара за тисячу кубометрів - це найвища ціна з листопада минулого року, для порівняння: у травні 2020-го його оцінювали в 55 доларів, пише finance.ua. У США блакитне паливо кілька днів тому" підскочило " зі 100 до 117 доларів.

Якщо ціни в Європі залишаться такими ж високими під час опалювального сезону, це неодмінно позначиться і на платіжках в Україні. Варто нагадати, що в серпні уряд відмовився від більш низьких тарифів, за якими "Нафтогаз" постачав газ споживачам і дозволив постачальникам встановлювати ціни, орієнтуючись на ринкові умови. Зараз ціна газу розраховується за такою формулою:

вартість газу в Європі (у Гривнях) + ПДВ (20%) + вартість транспортування (у "Нафтогазу" – 1,917%) + тариф за збут (близько 2,5%).

Представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан попередив українців, що вартість опалення може змінюватися щомісяця. Якщо в жовтні різниця на тлі зростання цін в Європі очікується незначна, то вже цієї зими газове опалення подорожчає на 5,8-7 гривень за кубічний метр.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко в одному з інтерв'ю заявив, що вартість газу в опалювальному сезоні 2020-2021 років буде меншою, ніж під час попереднього. За його словами, це пов'язано з появою на українському ринку великої кількості постачальників газу, яким належить конкурувати між собою. У підсумку споживачі отримають можливість вибрати собі найбільш вигідні тарифи.

"Ми на цей опалювальний сезон прогнозуємо низький рівень цін - нижчий, ніж минулого року", - заявив Марченко.

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