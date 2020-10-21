Украинцам придется больше платить за газ из-за роста цен на зарубежном рынке.

Как сообщает Politeka.net, подорожание связано с резким похолоданием на Западе. Так в Европе стоимость газа выросла до 181 доллара за тысячу кубометров - это самая высокая цена с ноября прошлого года, для сравнения: в мае 2020-го его оценивали в 55 долларов, пишет finance.ua. В США голубое топливо несколько дней назад "подскочило" со 100 до 117 долларов.

Если цены в Европе останутся такими же высокими во время отопительного сезона, это непременно скажется и на платежках в Украине. Стоит напомнить, что в августе правительство отказалось от более низких тарифов, по которым "Нафтогаз" поставлял газ потребителям и разрешило поставщикам устанавливать цены, ориентируясь на рыночные условия. Сейчас цена газа рассчитывается по такой формуле:

стоимость газа в Европе (в гривнах) + НДС (20%) + стоимость транспортировки (у “Нафтогаза” – 1,917%) + тариф за сбыт (около 2,5%).

Представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан предупредил украинцев, что стоимость отопления может меняться каждый месяц. Если в октябре разница на фоне роста цен в Европе ожидается незначительная, то уже этой зимой газовое отопление подорожает на 5,8-7 гривен за кубический метр.

Ранее министр финансов Сергей Марченко в одном из интервью заявил, что стоимость газа в отопительном сезоне 2020-2021 годов будет меньше, чем во время предыдущего. По его словам, это связано с появлением на украинском рынке большого количества поставщиков газа, которым предстоит конкурировать между собой. В итоге потребители получат возможность выбрать себе наиболее выгодные тарифы.

"Мы на этот отопительный сезон прогнозируем низкий уровень цен – ниже, чем в прошлом году", – заявил Марченко.

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