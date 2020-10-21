Популярна співачка Ані Лорак похвалилася красою дочки Софії від колишнього чоловіка Мурата Налчаджіоглу

Знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" спільне фото з дитиною, що підросла і викликала захват у своїх шанувальників, пише Politeka.net. На знімку Ані Лорак застигла на підніжці мікроавтобуса в коричневих шкіряних штанях, розстебнутому оливковому пальто, сірому картатому піджаку і білому ТОПі з відвертим декольте.

9-річна Софія ще не встигла вийти з салону і ніжно обійняла зіркову маму ззаду. На дівчинці можна помітити червоно-чорну сорочку, чорну куртку і зігріваючі білі навушники. Волосся дівчинки зібрані в два пучка-косички, що стирчать з боків.

Користувачі соціальної мережі в коментарях захопилися зовнішністю красунь і почали обговорювати, На кого ж схожа Софія:

"Софійка маленьке сонечко! Ви випромінюєте добро і позитив❤️❤️❤️❤️"; "Її батько не росіянин?"; "Які гарні дівчатка! Більше ставайте один на одного схожі😍 😍 😍 😍 😍"; "Божеееее, як я сумувала за нею !!!!😻 Просто з віком все більше на вас схожа. 😻 Неймовірно красиві 😍😭"; "Кароліночка які Ви красуні з Сонечкою😍 Принадність😍 яка вона взросленькая вже 😍"; "Ви немов сестрички😍 Наші улюблені дівчинки, дуже красиві!❤ ️ "; "Маленька туркиня🌹"; "Ваша принцеса вже дуже стає схожою на вас!😻❤️".

Нагадаємо, що Ані Лорак в капелюшку змогла здивувати новим перетворенням:"виглядає на 18".

А ще Politeka писала, що схудла Ані Лорак в капелюсі раптово бухнулася на коліна перед другом: "обожнюю!".