Популярная певица Ани Лорак похвасталась красотой дочери Софии от бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу

Знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" совместное фото с подросшим ребенком и вызвала восторг у своих поклонников, пишет Politeka.net. На снимке Ани Лорак застыла на подножке микроавтобуса в коричневых кожаных штанах, расстегнутом оливковом пальто, сером клетчатом пиджаке и белом топе с откровенным декольте.

9-летняя София еще не успела выйти из салона и нежно обняла звездную маму сзади. На девочке можно заметить красно-черную рубашку, черную куртку и согревающие белые наушники. Волосы девочки собраны в два пучка-косички, торчащие по бокам.

Пользователи социальной сети в комментариях восхитились внешностью красоток и начали обсуждать, на кого же похожа София:

"Софийка маленькое солнышко! Вы излучаете добро и позитив❤️❤️❤️❤️"; "Её отец не русский?"; "Какие красивые девочки! Больше становитесь друг на друга похожи😍😍😍😍😍"; "Бозеееее, как я скучала по ней !!!!😻 Просто с возрастом все больше на вас похожа .😻 Невероятно красивые 😍😭"; "Каролиночка какие Вы красотки с Сонечкой😍 Прелесть😍 какая она взросленькая уже 😍"; "Вы словно сестрички😍 Наши любимые девочки, очень красивые!❤️"; "Маленькая турчанка🌹"; "Ваша принцесса уже очень становится похожей на вас!😻❤️".

Напомним, что Ани Лорак в шляпке смогла удивить новым преображением: "Выглядит на 18".

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