Українцям пояснили новий порядок формування тарифів на комунальні послуги

Про це розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, передає Голос.

Як відомо, уряд затвердив законопроект, що передбачає "тарифну революцію". Тепер тарифи на ЖКГ для населення затверджуватимуть на місцях.

За словами Рябцева, Кабмін вирішив просто перекласти всю відповідальність за комуналку на органи місцевого самоврядування напередодні старту опалювального сезону.

На запитання журналіста про те, чи можуть тепер завищуватися тарифи на комунальні послуги, експерт відповів наступне: "Звичайно. На місцях може не вистачати ресурсів, тому перекладання всіх проблем на місцеву владу виглядає не справедливо. Все залежатиме від роботи депутатів на місцях. Цілком ймовірно, що в окремих радах платіжка може навіть зменшитися".

Рябцев заспокоїв і заявив, що в 2020 році істотного подорожчання комуналки можна не очікувати, оскільки так звана "тарифна революція" ще не була затверджена окремим законопроектом в Раді, і в разі прийняття документа вона почне працювати з наступного опалювального сезону.

Експерт також попередив, що суми в платіжках спершу можуть змінитися на кілька гривень, а в тарифи можуть включити додаткові витрати на оплату праці співробітників підприємств у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплат.

Раніше ми розповідали про подорожчання комуналки.

Тарифи на тепло з початком опалювального сезону в Україні зростуть і все залежатиме від вартості газу, який становить до 80% у складовій вартості тепла.

Аналітик Єгор Комов пояснює, що з урахуванням можливого подорожчання газу до 7 грн за кубометр, тепло може подорожчати на 15% і практично зрівнятися з тарифами минулого року.

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