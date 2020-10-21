Українці можуть підхопити інфекцію, контактуючи із зараженими купюрами з банків

Як повідомляє Politeka.net, вчені встановили, що при кімнатній температурі Китайський вірус може до 28 днів жити на банкнотах, якщо їх спеціально не обробляти (раніше говорилося про 14 днів). Українські банки намагаються дезінфікувати гроші, пише UBR, проте не всі можуть дозволити собі дорогу процедуру.

У зв'язку з епідемією, НБУ порекомендував знезаражувати ультрафіолетом всі відділення, де працюють з готівкою, а також сховища, каси, касові вузли, касети банкоматів перед їх завантаженням, мішки і навіть машини інкасаторів. Представники "Приватбанку" заявили, що дезінфікують всі готівкові кошти, які надходять на інкасацію і завантажуються в банкомати, проте ніяких домолнітельних запобіжних заходів у зв'язку з відкрилися даними не приймають.

Радник голови правління "Кредитвест банку" Василь Невмержицький зазначив, що паперові купюри є одним із способів поширення інфекцій, і банки завжди намагаються убезпечити людей. Але в першу чергу не клієнтів, а касирів - для цього встановлюють вентиляцію із захисними фільтрами. Він додав, що у відділеннях не проводять противірусну обробку банкнот, адже для цього потрібна дорога і громіздка техніка. Таке обладнання є в Національному банку, тому гроші, що надходять звідти вважаються очищеними від вірусів і бактерій.

"У Нацбанку заявляли, що банкноти знезаражуються і при упаковці додатково піддаються температурному шоку в термоусадочній печі", - розповів Невмержицький. - "Я б рекомендував у будь-якому випадку після кожного використання готівки обробляти руки антисептиком... Паперові гроші були небезпечним переносником захворювань ще до пандемії".

У той же час співробітники банків розповіли ЗМІ, що така обробка зачіпає тільки запаковані пачки, а значить лише крайні купюри. В середині пачки віруси можуть залишатися неушкодженими, адже невідомо, як на них діє такий шок. У відділеннях працівники мало дбають про дезінфекцію, адже якщо виконувати рекомендації НБУ, банк зазнає чималих збитків. Купюри, які привезли інкасатори, не можуть бути перераховані касиром і оприбутковані до їх знезараження, а для цього їх необхідно на певний час помістити в окреме сховище з ультрафіолетовим випромінюванням.

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