Украинцы могут подхватить инфекцию, контактируя с зараженными купюрами из банков

Как сообщает Politeka.net, ученые установили, что при комнатной температуре китайских вирус может до 28 дней жить на банкнотах, если их специально не обрабатывать (раньше говорилось о 14 днях). Украинские банки стараются дезинфицировать деньги, пишет UBR, однако не все могут позволить себе дорогостоящую процедуру.

В связи с эпидемией, НБУ порекомендовал обеззараживать ультрафиолетом все отделения, где работают с наличкой, а также хранилища, кассы, кассовые узлы, кассеты банкоматов перед их загрузкой, мешки и даже машины инкассаторов. Представители "Приватбанка" заявили, что дезинфицируют все наличные средства, которые поступают на инкассацию и загружаются в банкоматы, однако никаких домолнительных мер предосторожности в связи с открывшимися данными не принимают.

Советник председателя правления "Кредитвест Банка" Василий Невмержицкий отметил, что бумажные купюры являются одним из способов распространения инфекций, и банки всегда стараются обезопасить людей. Но в первую очередь не клиентов, а кассиров - для этого устанавливают вентиляцию с защитными фильтрами. Он добавил, что в отделениях не проводят противовирусную обработку банкнот, ведь для этого нужна дорогая и громоздкая техника. Такое оборудование есть в Национальном банке, поэтому деньги, поступающие оттуда считаются очищенными от вирусов и бактерий.

"В Нацбанке заявляли, что банкноты обеззараживаются и при упаковке дополнительно подвергаются температурному шоку в термоусадочной печи", - рассказал Невмержицкий. - "Я бы рекомендовал в любом случае после каждого использования наличных обрабатывать руки антисептиком... Бумажные деньги были опасным переносчиком заболеваний еще до пандемии".

В то же время сотрудники банков рассказали СМИ, что такя обработка затрагивает только запакованные пачки, а значит лишь крайние купюры. В средине пачки вирусы могут оставаться невредимыми, ведь неизвестно, как на них действует такой шок. В отделениях работники мало заботятся о дезинфекции, ведь если выполнять рекомендации НБУ, банк несет немалые убытки. Купюры, которые привезли инкассаторы, не могут быть пересчитаны кассиром и оприходованы до их обеззараживания, а для этого их необходимо на определенное время поместить в отдельное хранилище с ультрафиолетовым излучением.

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