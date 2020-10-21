Про що треба пам'ятати українцям

Жителям України треба звикнути до думки, що їм доведеться найближчі півтора-два роки жити в умовах епідемії китайського вірусу

Як передає Politeka, про це в ефірі Україна 24 заявив голова столичної Держспоживслужби Олег Рубан

На думку чиновника, риторика стосовно того, хто повинен нести покарання за порушення карантину – самі українці або суб'єкти господарювання – повинна бути змінена.

"Збудник з нами назавжди, і ми повинні навчитися жити, працювати в умовах епідемії найближчі півтора-два роки", – говорить Рубан.

Раніше ми писали, що українцям готують нові покарання за неправильне носіння масок. Про це свідчить поданий до Верховної Ради законопроект №3891, який розміщений на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, маска і респіратор будуть вважатися правильно одягненими лише в тому випадку, якщо вони закривають ніс і рот.

Якщо законопроект буде прийнятий, за перебування в будівлях і транспорті громадського типу в період карантину без правильно одягнених масок українців штрафуватимуть на суму від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів — від 170 до 255 грн.

Така пропозиція Кабміну розділила українців на два табори: одні виступили на підтримку штрафів, але були і ті, хто був категорично проти даної ініціативи.

Також в Раду готуються внести законопроект, який передбачає підвищення штрафів до 31-51 тисячі гривень. Відзначається, що за дотриманням карантину повинні стежити підприємці. Наприклад, якщо це торговий центр, то в нього не повинні впускати людей без маски.

Глава Міністерства освіти України Сергій Шкарлет розповів, як працюватимуть дитячі садки у зв'язку з різким погіршенням в країні ситуації з китайським вірусом. Так, за словами Шкарлета, всі заклади дошкільної освіти в Україні продовжать свою роботу в звичайному режимі.

"Всі заклади дошкільної освіти продовжать свою роботу в звичайному режимі", - написав він.

Однак, додав міністр, вони зобов'язані будуть врахувати всі рекомендації, які раніше розробило Міністерство охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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