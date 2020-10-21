Мама популярного співака Дана Балана показала таланти своєї маленької родички

Як пише Politeka.net, вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" добірку роликів з племінницею Елізою (щоб подивитися повне відео, скрольте сторінку до кінця). На кадрах дівчинка в джинсах і рожевій толстовці грається у дворі приватного будинку. Спочатку вона елегантно обертає обруч на талії, показуючи хитромудрі рухи.

Потім, трохи втомившись, племінниця Людмили Балан сіла на стільчик біля дитячого будиночка і щось розповідає румунською мовою. В руках Малятко тримає великого плюшевого ведмедя, а в якийсь момент показує велику зв'язку ключів.

Ближче до кінця відео Еліза постає перед глядачами в іншому вбранні: рожевій футболці, курточці і чорних штанцях. У такому вигляді дівчинка стрибає на батуті і радісно танцює на траві.

"Чудова неділя з Елізою!!! Добра воля і позитивна енергія вчора з моєю племінницею Елізою !!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Прекрасного прекрасного всім вечора!!!",- поділилася своїми емоціями Людмила Балан.

Користувачі соціальної мережі звернули увагу на схожість дівчинки і її зіркових родичів:

"А танці.... Як у дядька Дана 🙈❤️ можна йому таку ж дочу✨ 👼"; "Малятко,дійсно, на Дана схоже і цей погляд фірмовий 😉 красуня росте❤️"; "Дану б теж таку красуню😍"; "яка Лапочка❤️🔥"; "ми всі не можемо дочекатися, коли Аліса Балан (дочка Дана і Тіни) приєднається до цієї прекрасної елісі"; "Лапулечка Така. Вже справжня артистка❤️❤️❤️👏👏👏"; "солодкість♥️ швидше б і у Дана з'явилася така лялечка"; " Просто диво!!! Дуже мила і красива!Дуже схожа на бабусю🙏 💜 💜 💜"; " харизмою і артистичністю в свого знаменитого дядька😘"; "яка красива у дана племяшка росте 😍 на дана дуже схожа❤️"; "Бабусине щастя, з такими то генами!💘 💘 На Дана реально схожа🌹 🌹 🌹 🌹".

Раніше Людмила Балан запалила на шоу" Голос країни", суддями якого були Дан і Тіна. Багато шанувальників помітили феноменальну схожість артисток.

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