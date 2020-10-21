Мама популярного певца Дана Балана показала таланты своей маленькой родственницы

Как пишет Politeka.net, она разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" подборку роликов с племянницей Элизой (чтобы посмотреть полное видео, скрольте страницу до конца). На кадрах девочка в джинсах и розовой толстовке резвится во дворе частного дома. Сначала она элегантно вращает обруч на талии, показывая замысловатые движения.

Затем, немного устав, племянница Людмилы Балан села на стульчик у детского домика и что-то рассказывает на румынском языке. В руках малышка держит большого плюшевого медведя, а в какой-то момент показывает большую связку ключей.

Ближе к концу видео Элиза предстает перед зрителями в другом наряде: розовой футболке, курточке и черных штанишках. В таком виде девочка прыгает на батуте и радостно танцует на траве.

"Замечательное воскресенье с Элизой!!! Добрая воля и позитивная энергия вчера с моей племянницей Элизой !!! ❤️❤️❤️🙏🙏🙏 Прекрасного всем вечера!!!", - поделилась своими эмоциями Людмила Балан.

Пользователи социальной сети обратили внимание на сходство девочки и ее звездных родственников:

"А танцы.... Как у дяди Дана 🙈❤️ Можно ему такую же дочу ✨👼"; "Малышка,действительно,на Дана похожа и этот взгляд фирменный😉Красотка растет❤️"; "Дану бы тоже такую красавицу😍"; "Какая лапочка❤️🔥"; "Мы все не можем дождаться, когда Алиса Балан (дочь Дaна и Тины) присоединится к этой прекрасной Элисе"; "Лапулечка такая. Уже настоящая артистка❤️❤️❤️👏👏👏"; "сладость♥️ скорее бы и у Дана появилась такая куколка"; "Просто чудо!!! Очень милая и красивая!Очень похожа на бабушку🙏💜💜💜"; "Харизмой и артистичностью в своего знаменитого дядю😘"; "Какая красивая у Дана племяшка растёт 😍 на Дана очень похожа ❤️"; "Бабушкино счастье, с такими то генами!💘💘 На Дана реально похожа 🌹🌹🌹🌹".

Ранее Людмила Балан зажгла на шоу "Голос країни", судьями которого были Дан и Тина. Многие поклонники заметили феноменальную схожесть артисток.

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