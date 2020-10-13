Дан Балан поделился трогательным фото, на котором позирует с детьми, в честь своего нового достижения

Известный молдавский певец, который в последнее время приобрел большую популярность в Украине во многом благодаря приписываемому ему роману с Тиной Кароль, опубликовал новый пост в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Балан позирует с двумя темнокожими детьми, а за ними виднеются и другие малыши. Этот снимок был сделан во время съемок клипа Numa Numa 2 в Уганде, в котором Балан вовсю веселился с местными малышами, вспоминая культовую песню O-Zone - Dragostea Din Tei.

Недавно этот клип, выпущенный в 2018 году, набрал более 100 миллионов просмотров. По этому поводу певец и опубликовал снимок.

Его поклонники тут же откликнулись на публикацию.

«Дан, эта обложка, это намёк?», «Невероятно! Какие счастливые глаза!», «Дети на него похожи...», «Почему такой милый?», «Самая обаятельная в мире мордочка», «Такие милые, очаровашки», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Дан Балан взбудоражил новым кадром с девушкой, с которой ему приписывают роман.

Слухи о романе Дана и его романтических чувствах к молодому хореографу из его команды Светлане Соколовой лишь усилились.

На новом фото артист с коллегой запечатлены на сцене во время танца. При этом сам Дан повернулся к девушке, отставив пятую точку, а она зеркально отобразила данное движение, скрыв лицо от публики.

Напомним, неугомонный Дан Балан удивил безумным танцем: «Припадочность сейчас в моде».

Как сообщала Politeka, дерганый Дан Балан взбудоражил новым видео, Кароль оказалась не у дел: "Лучше бы была Тина...".

Также Politeka писала, что Дан Балан дал волю чувствам рядом с горячей блондинкой, в сети раскрыли ее имя: "Наш кудряш!".