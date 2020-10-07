Молдавский певец Дан Балан, которому после шоу "Голос країни" приписывают роман с Тиной Кароль, заинтриговал сеть новой видеоработой

На своей странице в Instagram артист разместил короткий фрагмент клипа “Crazy Loop - 80’s on my brain”, премьера которого состоится уже совсем скоро, передает Politeka.net.

В кадре Балан предстал в узких черных брюках и рубашке с коротким рукавом. Дополнили образ в стиле 80-х подтяжки, галстук и затемненные очки с толстой белой оправой. Дан демонстрирует свои коронные дерганные движения, спускаясь по лестнице в необычных декорациях. Долгожданное видео заинтриговало фанатов и они сразу же засыпали артиста комплиментами и лайками.

"Свершилось! 8 чудо света", "Наконец-то мы дождались 🥳💜",

"Такой красивый, образ🔥", "Оххх,ничё себе ,Даник ,ты живой 🤭", "Какой красавчик божее🔥", "Ну когда же уже? Ну когда? Мы изнемогаем", "Божеее ну этот мужчина скоро сведёт меня с ума", "80е близко как никогда! Дан, не томи, выпускай уже эту бомбу!!!", — пишут восторженные поклонники под роликом.

Конечно же, не обошлось и без комментариев о Тине Кароль. Парочке, как известно, давно приписывают романтические отношения. Те, хоть и не подтверждают слухи, но время от времени разогревают публику пикантными "штучками" перед камерой.

"Лучше бы была Тина in your brain😅🙈", "Дан, а где Тина? Опять в подвале?", "Живой!!!ну конечно некогда, Тина там все дела", — пишут Балану.

Ранее сообщалось, что на официальной страничке проекта "Голос країни" в Инстаграм опубликовали "кусочек" совместного выступления двух судей этого шоу Кароль и Балана. В подписи к кадрам телеканал "1+1" поздравил фанатов шоу с Днем музыки.

Пользователи разглядели в этом некий знак: мол, Тина и Дан должны будут появиться в качестве судей и в следующем, 11-м, сезоне "Голоса".

Напомним, раскрыт секрет успеха белокурой мамы Дана Балана и человек, изменивший ее жизнь.

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