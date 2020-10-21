Телеведуча Леся Нікітюк, яка стала дуже популярною після участі в тревел-шоу "Орел і решка", показала, як вона любить відзначати свій день народження

Як повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram зірки, Леся виклала в соцмережі красномовні знімки, на яких видно, як саме відзначила Леся своє свято.

Так, на одному з фото вона сидить на зеленій галявині, ззаду неї – велика кількість букетів і надуті повітряні кульки, частина з яких Нікітюк тримає в руці. Біля Лесі - маленька біла собачка.

На другому знімку - ведуча буквально розпласталася по галявині, а собачка дивиться кудись вдалину.

"У цьому році вирішила зробити День Народження своєї мрії... дім, салат шуба, рідні і близькі... не вистачало канєшно Вери Сердючки😁але наступного року .. Ех закотимо вечоруху😉 Всім ще раз дякую за коментарі і привітання! Люблю💋❤️", - підписала публікацію ведуча.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Леся Нікітюк (@lesia_nikituk) 20 жов 2020 о 7:38 PDT

Фанати в коментарях бурхливо відреагували на ці кадри, зазначивши, що Леся чудово відзначила свій день народження. Не залишилася осторонь і відома співачка Оля Полякова, яка написала, що " щас модно Полякову на др замовляти. Ти ж модна Леся!".

Нікітюк не залишилася в боргу і відповіла Олі: "Полякова того року була.. є відео".

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк здивувала незвичайним тілом на новій жартівливій фотографії. Популярна українська ведуча поділилася кумедним знімком у своєму Instagram.

Так на новому фото ведуча постала в незвичайному вигляді: у неї з'явилися дві додаткових пари рук. "Шестирукая" Нікітюк тримає шість різних страв і досить посміхається, дивлячись в камеру. З одягу на ній короткі джинсові шортики, білий топ і вільна накидка кольору слонової кістки. Завершує образ ведучої стильна капелюшок.

"Моя мама, коли раптово прийшли гості", - підписала знімок Леся.

Нагадаємо, довгонога Леся Нікітюк у леопардовому міні викликала фурор, несподівані фото.

Як повідомляла Politeka, зухвала Леся Нікітюк збентежила занадто відвертим виглядом в бікіні: "Так би взяв і вкусив".

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