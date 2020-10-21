У Києві з банкомату "Укргазбанку" невідомі викрали три касети, в яких було понад 280 тисяч гривень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Обозреватель.

Цей банкомат був встановлений в будівлі дитячої поліклініки. Пропажу грошей співробітники банку виявили лише тоді, коли робили інкасацію. Примітно, що на банкоматі пошкоджень не виявили, сигналізація також не спрацювала. Поліцейські намагаються з'ясувати, як зловмисникам вдалося вкрасти гроші.

А в Запоріжжі зловмисники підірвали банкомат, проте гроші вкрасти не встигли, так як на місце оперативно прибула Охорона. За інформацією ТСН, НП сталася в неділю, 18 жовтня близько 4 ранку.

Був підірваний банкомат одного з банків, розташований в магазині, який охороняється приватною охоронною фірмою, співробітники якої і прибули на виклик після того, як спрацювала сигналізація. За фактом події порушено кримінальні провадження, поліцейські розшукують підозрюваних.

Раніше ми писали, що великі суми грошей зникають з карт Приватбанку без відома їх власників. Про такий випадок розповів українець у відгуку на сайті Мінфін. За його словами, 16 жовтня, з його карти незаконно були списані 258 доларів або 7363,25 грн. Українець запевняє, що не проводив цю операцію і не підтверджував її, а також не отримував жодних повідомлень про її проведення. Крім того, чоловік підкреслює, що не надавав третім особам ні свою карту, ні будь-яку інформацію про неї.

У виписці українець прочитав, що нібито здійснив покупку на іноземному сайті.

"Я власник картки, вона досі при мені, в гаманці. Ніяким третім особам ні карта, ні інформація з неї не передавалися, ніяких перекладів або оплат, я звичайно, теж не робив...Побачивши цю незаконну операцію по моїй картці-відразу подзвонив оператору Приват Банку, на що вона спочатку говорила, що я щось купив і забув про це! (Це взагалі здоровий глузд?!), однак потім все ж заблокувала мою картку і порадила погуглити сайт на який пішли гроші», - розповів українець.

Він знайшов вказаний сайт і написав його власникам, а також готується подати заяви в поліцію і в Службу безпеки Приватбанку.

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