В Киеве из банкомата "Укргазбанка" неизвестные выкрали три кассеты, в которых было более 280 тысяч гривен

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Обозреватель.

Этот банкомат был установлен в здании детской поликлиники. Пропажу денег сотрудники банка обнаружили лишь тогда, когда делали инкассацию. Примечательно, что на банкомате повреждений не обнаружили, сигнализация также не сработала. Полицейские пытаются выяснить, как злоумышленникам удалось украсть деньги.

А в Запорожье злоумышленники взорвали банкомат, однако деньги украсть не успели, так как на место оперативно прибыла охрана. По информации ТСН, ЧП случилось в воскресенье, 18 октября около 4 утра.

Был взорван банкомат одного из банков, расположенный в магазине, который охраняется частной охранной фирмой, сотрудники которой и прибыли на вызов после того, как сработала сигнализация. По факту происшествия возбуждены уголовные производства, полицейские разыскивают подозреваемых.

Ранее мы писали, что крупные суммы денег исчезают с карт ПриватБанка без ведома их владельцев. О таком случае рассказал украинец в отзыве на сайте Минфин. По его словам, 16 октября, с его карты незаконно были списаны 258 долларов или 7363,25 грн. Украинец заверяет, что не проводил эту операцию и не подтверждал ее, а также не получал никаких извещений о ее проведении. Кроме того, мужчина подчеркивает, что не предоставлял третьим лицам ни свою карту, ни какую-либо информацию о ней.

В выписке украинец прочитал, что якобы совершил покупку на иностранном сайте.

«Я владелец карточки, она до сих пор при мне, в кошельке. Никаким третьим лицам ни карта, ни информация из нее не передавались, никаких переводов или оплат, я конечно, тоже не делал...Увидев эту незаконную операцию по моей карточке - сразу позвонил оператору Приват Банка, на что она сначала говорила, что я что-то купил и забыл об этом! (Это вообще здравый смысл?!), однако затем все же заблокировала мою карточку и посоветовала погуглить сайт на который ушли деньги», - рассказал украинец.

Он нашел указанный сайт и написал его владельцам, а также готовится подать заявления в полицию и в Службу безопасности ПриватБанка.

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