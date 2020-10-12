Украинцы жалуются на очередные проблемы в работе ПриватБанка

Об этом говорится в отзывах, которые они публикуют на портале Минфин.

Так, один из клиентов пожаловался, что банкомат ПриватБанка зажевал его карту.

Оператор сухо ответила, что помочь ничем не могут. Остался под дождем без средств. Потребуется время, чтобы оформить перевыпуск новой карты и оплатить за это плюс за перевод средств между картами также снялась комиссия. В возврате карты после инкассации также отказали. По сути послали на три буквы и оставили наедине с проблемами. Полный отстой!", - эмоционально написал мужчина в своем отзыве.

В банке заявили, что карту вернуть невозможно.

"Извиняемся от имени банка за возможные неудобства. К сожалению, вернуть изъятую банкоматом или терминалом карточку возможности нет. Рекомендуем обратиться в службу поддержки банка, выпустившего карточку, для блокировки и заказа перевыпуска", - ответил на жалобу представитель банка.

Другой клиент рассказал, что ПриватБанк заблокировал его карту без каких-либо объяснений. Мужчина пополнил карту, после чего совершил покупки в интернете.

"Никто ничего не знает в этом банке. Пользовался картой как обычно, положил денег и потратил через интернет, суммы не большие! Заблокировали личные деньги! А если они срочно нужны? Воры и мошенники", - добавил он в своем отзыве.

"Добрый вечер! К сожалению, выполнить вашу просьбу и снять ограничения в обслуживании нет возможности. Мы обратились в личном сообщении для предоставления информации и рекомендаций", - отреагировали на другую жалобу в банке.

Напомним, ПриватБанк отключает все сервисы, срочное заявление.

Как сообщала Politeka, отказ в приеме некоторых денег, ПриватБанк огорошил нововведениями: "На одного клиента не больше...".

Также Politeka писала, что украинцы лишаются крупных сумм при платежах и пополнении, в ПриватБанке ответили.