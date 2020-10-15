Юморист Максим Галкин нестандартно поздравил певца Николая Баскова с днем рождения

Видеообращение муж Аллы Пугачевой опубликовал в своем личном Instagram.

В честь 44-летия оперного певца Максим Галкин решил в привычном для себя стиле спародировать Николая Баскова.

«Хочу поздравить своего друга Колю Баскова с днем рождения, но сделать я хочу это так, как он обычно это делает в Instagram, как-то себя снимает», — заявил Максим Галкин, пытаясь найти нужный ракурс.

Найдя нужный ракурс, Максим Галкин отметил, что записывать видеоролики в стиле Николая Баскова довольно тяжело.

«Твой день рождения — он самый лучший без сомнения», — спел Галкин для своего друга Николая Баскова.

Подытоживая, Максим Галкин добавил, что замечательную акустику для записи видеоролика создал греческий амфитеатр, который имеется на территории особняка звездной семьи.

"Какой шикарный замок", "С днем рождения", "Максим подстригся - такой юный стал", "Поздравляем с дебютом для Коли Баскова, всех благ Николай", "Что-то ты помолодел, Максимушка! Вы с Аллой просто эликсир молодости", "С днём рождения, самый веселый человечек!", "Отличная прическа", "Есть у вас какая-внешняя схожесть с актером мальчиком, который играл Буратино", "И у меня сегодня день Рождения. Всех, у кого сегодня тоже праздник, поздравляю и желаю крепкого здоровья", - написали фанаты в комментариях

"Благодарю мой дорогой друг и бесподобный артист", - ответил на пародию сам Николай Басков.

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