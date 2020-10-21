"Квартал 95" не заставил себя долго ждать с искрометным ответом на пародию российского юмориста Максима Галкина на президента Украины Владимира Зеленского
Так, актер-"кварталовец" Юрий Великий в образе Зеленского прокомментировал старания Галкина, выложив соответствующее видео с реакцией у себя на Фейсбук-страничке, передает Politeka.net.
"Хочу в этом видео обратиться к одному пародисту, как мне всегда казалось, Максиму Галкину. Дорогой Максим, я посмотрел твое последнее видео. Ты, знаешь, мне очень понравилось. Я так смеялся, что аж три раза подпрыгнул и скурил все свои IQOS. Это реально было очень смешно. Я только не понял одного: а кого ты там пародировал? Нет, это было круто, крутая мультипародия... Я там услышал внятный голос молодого Брежнева, с такими легкими нотками Горбачева, ну и, конечно, акцент Лукашенко, который ты добавил - приукрасил пардию. Непонятно лишь одно - почему они все говорили по-укрАински? Потому что правильно говорить по-украИнски. Хотя в твоем исполнении это действительно звучало больше как-то по-укрАински. Максик, Максюш, дружище, давай так, положа руку на сердце, теряешь форму, это ж тебе не Жирика (Владимира Жириновского - ред.) 15 лет песочить. Это же новый образ. Его нельзя так просто взять и склепать за полчаса", - пожурил российского коллегу Великий, не выходя из образа Зеленского.
Не обошел комик стороной и выходку Галкина с постоянным хождением "на перекур" во время своего спича.
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"А куда ты в своем видео постоянно уходил? Я просто сначала не понял, но потом почитал в комментариях, люди часто пишут "Галкин нервно курит в сторонке". Макс, ну это понятно, делай это хотя бы не так явно!", - посмеялся "кварталовец".
Ранее мы писали, что Галкин спародировал обращение Зеленского, когда он озвучивал пункты всеукраинского опроса, запланированного на день выборов, 25 октября. Юморист перекрутил часть вопросов, а часть додумал сам и, более того, добавил еще и шестой. К примеру, первый вопрос в исполнении Галкина звучал так: "Нужно ли ставить в угол депутатов, которые плохо себя ведут?"
Напомним, Галкин не удержался и жестко высмеял Баскова в его день рождения.
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