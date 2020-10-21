"Квартал 95" не заставил себя долго ждать с искрометным ответом на пародию российского юмориста Максима Галкина на президента Украины Владимира Зеленского

Так, актер-"кварталовец" Юрий Великий в образе Зеленского прокомментировал старания Галкина, выложив соответствующее видео с реакцией у себя на Фейсбук-страничке, передает Politeka.net.

"Хочу в этом видео обратиться к одному пародисту, как мне всегда казалось, Максиму Галкину. Дорогой Максим, я посмотрел твое последнее видео. Ты, знаешь, мне очень понравилось. Я так смеялся, что аж три раза подпрыгнул и скурил все свои IQOS. Это реально было очень смешно. Я только не понял одного: а кого ты там пародировал? Нет, это было круто, крутая мультипародия... Я там услышал внятный голос молодого Брежнева, с такими легкими нотками Горбачева, ну и, конечно, акцент Лукашенко, который ты добавил - приукрасил пардию. Непонятно лишь одно - почему они все говорили по-укрАински? Потому что правильно говорить по-украИнски. Хотя в твоем исполнении это действительно звучало больше как-то по-укрАински. Максик, Максюш, дружище, давай так, положа руку на сердце, теряешь форму, это ж тебе не Жирика (Владимира Жириновского - ред.) 15 лет песочить. Это же новый образ. Его нельзя так просто взять и склепать за полчаса", - пожурил российского коллегу Великий, не выходя из образа Зеленского.

Не обошел комик стороной и выходку Галкина с постоянным хождением "на перекур" во время своего спича.

"А куда ты в своем видео постоянно уходил? Я просто сначала не понял, но потом почитал в комментариях, люди часто пишут "Галкин нервно курит в сторонке". Макс, ну это понятно, делай это хотя бы не так явно!", - посмеялся "кварталовец".

Покажите это видео ГАЛКИНУ❗ #МаксимГалкин #Зеленский #ЗеленскийПрезидент #пробникреферендума #ЮрийВеликий #ПародиянаЗеленского #ВеликийВызываетГалкина #ключевоесловоВеликий Gepostet von Юрий Великий am Dienstag, 20. Oktober 2020

Ранее мы писали, что Галкин спародировал обращение Зеленского, когда он озвучивал пункты всеукраинского опроса, запланированного на день выборов, 25 октября. Юморист перекрутил часть вопросов, а часть додумал сам и, более того, добавил еще и шестой. К примеру, первый вопрос в исполнении Галкина звучал так: "Нужно ли ставить в угол депутатов, которые плохо себя ведут?"

Напомним, Галкин не удержался и жестко высмеял Баскова в его день рождения.

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