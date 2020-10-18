Художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов рассказал, о скандальном конфликте с "Квартал 95"



По его словам, случаи схожести номеров у коллективов случаются, и это нормально.

"Особенно в последнее время, ведь они отошли от политической тематики", - рассказал Крутоголов в интервью " Обозревателю ".

Актер подчеркнул, что последний скандал уже откровенно указывает на плагиат со стороны "Квартал 95".

"Когда ты видишь полностью скопированный номер, это уже вызывает вопросы. Мы хотели показать, что так делать нельзя. Я бы поверил в случайность, если бы они взяли какой-то очень старый номер. Но с номером о том, как депутат изучает английский язык, мы объехали полмира!", - отметил Крутоголов.

Напомним, в "Дизель шоу" обвинили юмористов из "Квартала 95" в плагиате и воровстве шуток, которые украинцы услышали еще в 2015 году.

Во время одного из выпусков "Квартал 95" показал сценку с изучением английского языка, которую юмористы "Дизель шоу" представили украинцам еще несколько лет назад.

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