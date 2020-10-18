Художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов рассказал, о скандальном конфликте с "Квартал 95"
По его словам, случаи схожести номеров у коллективов случаются, и это нормально.
Напомним, в "Дизель шоу" обвинили юмористов из "Квартала 95" в плагиате и воровстве шуток, которые украинцы услышали еще в 2015 году.
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Во время одного из выпусков "Квартал 95" показал сценку с изучением английского языка, которую юмористы "Дизель шоу" представили украинцам еще несколько лет назад.
Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» превратился в главного врага украинцев и поразил обращением: «Какие же вы…»
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