До яких змін потрібно готується українцям

Розкрито умови, за яких в Україні запровадять загальнонаціональний карантин

Про це пише Обозреватель.

Зараз активно поширюються чутки про те, що після виборів нібито введуть жорсткий карантин. Цю інформацію підтвердив і глава держави Володимир Зеленський.

За словами президента, українцям посилять обмежувальні заходи не через вибори, а за умови, якщо щодня фіксуватимуть від 9500 нових випадків зараження.

Але зараз, як запевняють інсайдери, немає одноголосного рішення про введення нового карантину.

"Даних про карантин немає і ніхто не знає заздалегідь, як буде. Все залежить від заповненості ліжок і кількості госпіталізованих", - пояснили в МОЗ.

В даний момент влада розглядає відразу п'ять сценаріїв розвитку подій: зелений, жовто-зелений, жовтий, помаранчевий і чорний. Якщо першого в найближчі місяці точно не буде, то чорний-цілком вірогідний, якщо в Україні щодня буде по 10 тисяч нових випадків зараження.

"Проти посилення карантину виступає Шмигаль, але рішення приймають на Банковій. Там спеціально спілкуються так, що все залежить від Кабміну, хоча насправді це не так. Після виборів ще з місяць формуватимуться місцеві ради, змінюватиметься керівництво департаментів, розроблятиметься нова політика. Так що відразу сюрпризу для всіх робити не будуть", - пояснили високопоставлені інсайдери, розповідая, як може змінитися життя українців після виборів 25 жовтня.

Зазначимо, що за останню добу в Україні зафіксовано 6719 нових випадків зараження китайським вірусом, і це - черговий "рекорд". За весь час в країні 315826 заразилися, а 5927 осіб стали жертвами вірусу.

Більш того за останню добу був встановлений ще один "рекорд" - медики зафіксували 141 летальний випадок, а днем раніше померло 113 пацієнтів.

Сам же президент Володимир Зеленський заявляв, що карантин в Україні посилять, якщо в країні щодня буде по 9500 нових випадків зараження, але тоді серйозно постраждає українська економіка.

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