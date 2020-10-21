Раскрыты условия, при которых в Украине введут общенациональный карантин

Об этом пишет Обозреватель.

Сейчас активно распространяются слухи о том, что после выборов якобы введут жесткий карантин. Эту информацию подтвердил и глава государства Владимир Зеленский.

По словам президента, украинцам ужесточат ограничительные меры не из-за выборов, а при условии, если ежедневно будут фиксировать от 9500 новых случаев заражения.

Но сейчас, как уверяют инсайдеры, нет единогласного решения о введении нового карантина после 25 октября.

"Данных о карантине нет и никто не знает заранее, как будет. Все зависит от заполненности кроватей и количества госпитализированных", – объяснили в МОЗ.

В данный момент власть рассматривает сразу пять сценариев развития событий: зеленый, желто-зеленый, желтый, оранжевый и черный. Если первого в ближайшие месяцы точно не будет, то черный - вполне вероятен, если в Украине ежедневно будет по 10 тысяч новых случаев заражения.

"Против усиления карантина выступает Шмыгаль, но решение принимают на Банковой. Там специально общаются так, что все зависит от Кабмина, хотя на самом деле это не так. После выборов еще с месяц будут формироваться местные советы, меняться руководство департаментов, будет разрабатываться новая политика. Так что сразу сюрприза для всех делать не будут", – объяснили высокопоставленные инсайдеры, рассказывая, как может измениться жизнь украинцев после выборов 25 октября.

Отметим, что за последние сутки в Украине зафиксировано 6719 новых случаев заражения китайским вирусом, и это - очередной "рекорд". За все время в стране 315826 заразившихся, а 5927 человек стали жертвами вируса.

Более того за последние сутки был установлен еще один "рекорд" - медики зафиксировали 141 летальный случай, а днем ранее умерло 113 пациентов.

Сам же президент Владимир Зеленский заявлял, что карантин в Украине ужесточат, если в стране ежедневно будет по 9500 новых случаев заражения, но тогда серьезно пострадает украинская экономика.

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