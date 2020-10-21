З 2021 року українці будуть по-новому виходити на пенсію: змінилися вимоги, що стосуються стажу

Щоб почати отримувати пенсію в 60 років, в 2021 році потрібен буде обов'язковий страховий стаж - 28 років (у поточному році - 27 років). У 2028 - ця вимога складе вже 35 років. Якщо ж стажу не вистачає, його можна буде докупити, або попрацювати додатково - до 63 або 65 років, пише "РБК-Україна".

Якщо вибрати перший варіант - працювати ще три роки, тоді вимоги до стажу дорівнюють 18-28 років. Якщо ж пенсію оформляти в 65 років, то потрібно мінімально 18 років стажу.

Відзначимо, що страховий стаж можна купити. В Україні "продається"до п'яти років стажу - чим більше "берете", тим більше знижка. Якщо в 2020-му рік стажу коштував 24 937 грн, то в 2021-му вже 31 680 грн.

Крім того, в 2021-му завершиться реформа з плавного підвищення пенсійного віку для жінок. Вже з 1 квітня 2021 року він складе 60 років, як і у чоловіків.

Раніше ми повідомляли, фахівці попередили українців про небезпеку втратити пенсію через помилки у документах. Зокрема, наводився приклад, як житель села Нікольське ледь не позбувся виплат через неправильно вказане ім'я в трудовій книжці понад тридцять років тому.

"Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників визначено, що виправляти записи в трудовій книжці можуть тільки роботодавці, які, власне, і допустили помилку. Якщо підприємства вже не існує, виправити запис можливо тільки через суд. У позовній заяві необхідно вказати, який саме факт необхідно встановити і з якою метою, а також надати докази, які можуть підтвердити цей факт", – поінформували юристи.

Нагадавши, витрати на пенсії різко зростуть в 2021 році, в Кабміні озвучили цифри

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