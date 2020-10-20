Відома українська модель Інна Горячковська показала себе після успішного завершення роботи у відкритому вбранні
Красуня плюс-сайз, яка прославилася як володарка бюста 15-го розміру, поділилася кадрами зі зйомок одного зі своїх проектів в розділі сторіз. Про це пише Politeka.net.
Горячковська повідомила, що зйомки підійшли до кінця, тому їх останній день модель почала з келихом білого вина в руках. Вона знімала себе на відео в дзеркалі, демонструючи свій спокусливий образ.
Для зйомок Горячковська одягла чорну блузку з напівпрозорими рукавами і глибоким декольте, яке дозволило їй продемонструвати своє «багатство» у всій його красі.
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Модель також поділилася фото в тому ж образі, підписавши його: "знімальний процес".
Шанувальники Горячковської не змогли прокоментувати її образ, адже в розділі сторіз не можна залишати коментарі.
До цього ми писали, що модель розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, яким в черговий раз продемонструвала свої природні достоїнства.
Вона одягла червоно-чорний халат з мереживними рукавами і екстремально глибоким декольте, тканина в зоні пояса сильно натягнулася і складається відчуття, що він ледь утримує значний обсяг Інни. Завдяки вдалому ракурсу відкривається прекрасний вид на напівпрозорий чорний бюстгальтер української моделі.
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