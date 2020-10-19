Известная модель с бюстом 15-го размера Инна Горячковская поделилась секретом счастья в откровенном наряде
Пышная красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, которым в очередной раз продемонстрировала свои природные достоинства, передает Politeka.net. Она надела красно-черный халат с кружевными рукавами и экстремально глубоким декольте, ткань в зоне пояса сильно натянулась и складывается ощущение, что он едва удерживает внушительный объем Инны. Благодаря удачному ракурсу открывается прекрасный вид на полупрозрачный черный бюстгальтер украинской модели.
Судя по окружающей обстановке, Горячковская сфотографировалась в примерочной, не задвинув за собой шторку - такое бесстыдство придает особую пикантность ситуации. Девушка закрыла глаза, элегантно оперлась руками о стены и вытянула глубки, будто для поцелуя с невидимым кавалером. Образ довершила вьющаяся прическа и сиреневый маникюр.
"Искусство быть счастливым заключается в способности находить счастье в простых вещах", - поделилась она своими наблюдениями в описании.
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Большинсво комментаторов восторженно оценили внешний вид модели и даже признались ей в любви:
"Прекрасная"; "Да, мне нравится!"; "Ты потрясающая, я люблю тебя".
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