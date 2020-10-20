Известная украинская модель Инна Горячковская показала себя после успешного завершения работы в открытом наряде

Красотка плюс-сайз, прославившаяся как обладательница бюста 15-го размера, поделилась кадрами со съемок одного из своих проектов в разделе Сториз. Об этом пишет Politeka.net.

Горячковская сообщила, что съемки подошли к концу, поэтому их последний день модель начала с бокалом белого вина в руках. Она снимала себя на видео в зеркале, демонстрируя свой соблазнительный образ.

Для съемок Горячковская одела черную блузку с полупрозрачными рукавами и глубоким декольте, которое позволило ей продемонстрировать свое «богатство» во всей его красе.

Модель также поделилась фото в том же образе, подписав его: «Съемочный процесс».

Поклонники Горячковской не смогли прокомментировать ее образ, ведь в разделе Сториз нельзя оставлять комментарии.

До этого мы писали, что модель разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, которым в очередной раз продемонстрировала свои природные достоинства.

Она надела красно-черный халат с кружевными рукавами и экстремально глубоким декольте, ткань в зоне пояса сильно натянулась и складывается ощущение, что он едва удерживает внушительный объем Инны. Благодаря удачному ракурсу открывается прекрасный вид на полупрозрачный черный бюстгальтер украинской модели.

Напомним, украинка с 15-м размером бюста ошеломила "планетами" в сверкающем декольте: "Какой восторг!".

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером подчеркнула свое «богатство» дерзким леопардом: «У тебя шикарные…».

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста покрасовалась в прозрачном белье, мечта любого мужчины: "Люблю тебя!".