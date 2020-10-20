Популярна бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала неймовірну фігуру в одному боді

Кадри знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Воркаут", - коротко підписаний знімок.

На опублікованих кадрах видно, як Кортез скаче на скакалці, вбравшись в непристойно крихітне боді. При цьому камера знімає знаменитість ззаду, через що видно її головну «гордість».

"Боже, та це ж на межі пристойності. Тут діти є", "дуже круто виглядаєш«,» ти дуже гаряча штучка, Сьюзі«,» ось так виглядає ідеал«,» ох, Малятко, ти зводиш мене з розуму«,» ти справжня богиня", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що модель Сьюзі Кортез, яка є господинею найкрасивіших сідниць, показала себе на радість фанатів

Красуня лежала на ліжку в спортивних трусиках і ліфчику. Вона сфотографувала себе з витягнутої руки, тому в кадр потрапило не все її тіло. Особливу увагу привернув неймовірно пружний прес спортсменки.

Щоб кадр був особливо гарячим, Сьюзі запустила руку в трусики, чим звела з розуму своїх шанувальників.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез показала розкішне тіло в мереживі зі спальні:"потрібен хтось, щоб розділити диван".

Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез в бікіні з мотузочок показала біля басейну, що таке насолода: "Привіт, хлопці".

Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез в екстра-міні заманила до себе в спальню:"Два багатих кулі".