Популярна бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала неймовірну фігуру в одному боді
Кадри знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.
"Воркаут", - коротко підписаний знімок.
На опублікованих кадрах видно, як Кортез скаче на скакалці, вбравшись в непристойно крихітне боді. При цьому камера знімає знаменитість ззаду, через що видно її головну «гордість».
"Боже, та це ж на межі пристойності. Тут діти є", "дуже круто виглядаєш«,» ти дуже гаряча штучка, Сьюзі«,» ось так виглядає ідеал«,» ох, Малятко, ти зводиш мене з розуму«,» ти справжня богиня", - пишуть її шанувальники.
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До цього повідомлялося, що модель Сьюзі Кортез, яка є господинею найкрасивіших сідниць, показала себе на радість фанатів
Красуня лежала на ліжку в спортивних трусиках і ліфчику. Вона сфотографувала себе з витягнутої руки, тому в кадр потрапило не все її тіло. Особливу увагу привернув неймовірно пружний прес спортсменки.
Щоб кадр був особливо гарячим, Сьюзі запустила руку в трусики, чим звела з розуму своїх шанувальників.
Нагадаємо, що Сьюзі Кортез показала розкішне тіло в мереживі зі спальні:"потрібен хтось, щоб розділити диван".
Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез в бікіні з мотузочок показала біля басейну, що таке насолода: "Привіт, хлопці".
Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез в екстра-міні заманила до себе в спальню:"Два багатих кулі".