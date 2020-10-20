Христина Асмус розповіла про те, як протікає її хвороба і чим вона займається вдома

Скандальна актриса, яка знову опинилася в центрі уваги після новин про своє розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим, стало однією з тих, хто заразився небезпечним китайським вірусом. Асмус відверто розповіла про своє самопочуття в новому пості в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Спасибі, мені вже краще. Температури немає. Запахів і смаку теж. Як і немає головного болю і майже немає кашлю. Зате є час прибратися, почитати і вдіяти довгоочікувані справи. Але бажання теж немає", - написала актриса.

Вона жартома послалася на"дослідження" якихось "Instagram-вчених", які нібито називають небажання що-небудь робити одним із симптомів вірусу і рекомендують»більше відпочивати".

"Так що я за новим бутером і в ліжко", - підсумувала Асмус.

Вона також поділилася новим фото, на якому напівлежить на дивані в стильному блакитному костюмі.

Шанувальники актриси тут же відреагували на її пост.

"Стеж за фігурою!", "Христиночка, Все Буде Добре», "Христина красотуля", "красива)) і сильна) приклад для всіх", "чудово виглядаєте, Крістін!!! Цілковитого відновлення Вам!", "Лялька моя", "і як тільки зараза 21 століття до красивих пристає не розумію", - пишуть люди.

Нагадавши, перехворіла Асмус знову "розцвіла«, підкоривши спокусливим поглядом: "неможливо відірватися".

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