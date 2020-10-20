Христина Асмус розповіла про те, як протікає її хвороба і чим вона займається вдома
Скандальна актриса, яка знову опинилася в центрі уваги після новин про своє розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим, стало однією з тих, хто заразився небезпечним китайським вірусом. Асмус відверто розповіла про своє самопочуття в новому пості в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
"Спасибі, мені вже краще. Температури немає. Запахів і смаку теж. Як і немає головного болю і майже немає кашлю. Зате є час прибратися, почитати і вдіяти довгоочікувані справи. Але бажання теж немає", - написала актриса.
Вона жартома послалася на"дослідження" якихось "Instagram-вчених", які нібито називають небажання що-небудь робити одним із симптомів вірусу і рекомендують»більше відпочивати".
"Так що я за новим бутером і в ліжко", - підсумувала Асмус.
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Вона також поділилася новим фото, на якому напівлежить на дивані в стильному блакитному костюмі.
Шанувальники актриси тут же відреагували на її пост.
"Стеж за фігурою!", "Христиночка, Все Буде Добре», "Христина красотуля", "красива)) і сильна) приклад для всіх", "чудово виглядаєте, Крістін!!! Цілковитого відновлення Вам!", "Лялька моя", "і як тільки зараза 21 століття до красивих пристає не розумію", - пишуть люди.
Нагадавши, перехворіла Асмус знову "розцвіла«, підкоривши спокусливим поглядом: "неможливо відірватися".
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Також Politeka писала, що Христина Асмус після розлучення з Харламовим несподівано заговорила про поповнення: "так, я...".