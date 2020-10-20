Максим Галкін похвалився талантом їх з Аллою Пугачовою підрослої дочки Лізи

Знаменитий російський шоумен поділився милим домашнім відео з донькою в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як помітно підросла Ліза Галкіна демонструє батькові свої навички гри на фортепіано. Дівчинка грає на інструменті і одночасно пояснює татові, як це треба робити.

"Це етюд", - з посмішкою повідомляє Ліза на завершення.

Галкін явно виявився здивований тому, як сильно виросла його дочка.

"Як же швидко дорослішають!" ,- написав він у підписі до відео.

Шанувальники артиста і його зоряного сімейства почали активно обговорювати відео. У коментарях відзначилася і популярна українська співачка Оля Полякова.

"Які чудові, талановиті у вас діти! Ну диво ж", - написала вона.

"Напишіть книгу про виховання таких діток", "Слух є. Вся в мамулю", "спокусниця! Улюблена наша дівчинка", "міміка як у мами Алли", "Розумниця, душевна і тепла дівчинка Ліза!", "Аллочка в мініатюрі", "розумничка! Так міркує по-дорослому!", "Талановита дівчинка росте", - пишуть люди.

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Чорне плаття Алли Пугачової має відвертий фасон, оскільки у нього спущені плечі і прозорий поділ, крізь який глядачі відразу розгледіли стрункі ноги російської зірки.

Нагадавши, Пугачова в прозорій спідниці викликала фурор стрункими ногами: «як таке можливо в 70 років?».

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