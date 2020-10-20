Максим Галкин похвастался талантом их с Аллой Пугачевой подросшей дочки Лизы
Знаменитый российский шоумен поделился милым домашним видео с дочкой в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На кадрах можно увидеть, как заметно подросшая Лиза Галкина демонстрирует отцу свои навыки игры на фортепиано. Девочка играет на инструменте и одновременно поясняет папе, как это надо делать.
«Это этюд», - с улыбкой сообщает Лиза в завершение.
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Галкин явно оказался удивлен тому, как сильно выросла его дочь.
«Как же быстро взрослеют!», - написал он в подписи к видео.
Поклонники артиста и его звездного семейства принялись активно обсуждать видео. В комментариях отметилась и популярная украинская певица Оля Полякова.
«Какие чудесные, талантливые у вас дети! Ну чудо же», - написала она.
«Напишите книгу о воспитании таких деток», «Слух есть. Вся в мамулю», «Прелестница! Любимая наша девочка», «Мимика как у мамы Аллы», «Умница, душевная и теплая девочка Лиза!», «Аллочка в миниатюре», «Умничка! Так рассуждает по-взрослому!», «Талантливая девочка растет», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Пугачева ошеломила фигурой в черном пикантном платье. Фото появилось на одной из фан-страниц в Инстаграм.
Черное платье Аллы Пугачевой имеет откровенный фасон, поскольку у него спущены плечи и прозрачный подол, сквозь который зрители сразу разглядели стройные ноги российской звезды.
Напомним, Пугачева в прозрачной юбке произвела фурор стройными ногами: «Как такое возможно в 70 лет?».
Как сообщала Politeka, Пугачева дала жару с экс-супругом Наташи Королевой, Галкин не помеха.
Также Politeka писала, что Галкин больно уколол Киркорова, обнародовав кадр с еще его женой Пугачевой: «18 лет назад...».