Максим Галкин похвастался талантом их с Аллой Пугачевой подросшей дочки Лизы

Знаменитый российский шоумен поделился милым домашним видео с дочкой в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как заметно подросшая Лиза Галкина демонстрирует отцу свои навыки игры на фортепиано. Девочка играет на инструменте и одновременно поясняет папе, как это надо делать.

«Это этюд», - с улыбкой сообщает Лиза в завершение.

Галкин явно оказался удивлен тому, как сильно выросла его дочь.

«Как же быстро взрослеют!», - написал он в подписи к видео.

Поклонники артиста и его звездного семейства принялись активно обсуждать видео. В комментариях отметилась и популярная украинская певица Оля Полякова.

«Какие чудесные, талантливые у вас дети! Ну чудо же», - написала она.

«Напишите книгу о воспитании таких деток», «Слух есть. Вся в мамулю», «Прелестница! Любимая наша девочка», «Мимика как у мамы Аллы», «Умница, душевная и теплая девочка Лиза!», «Аллочка в миниатюре», «Умничка! Так рассуждает по-взрослому!», «Талантливая девочка растет», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Пугачева ошеломила фигурой в черном пикантном платье. Фото появилось на одной из фан-страниц в Инстаграм.

Черное платье Аллы Пугачевой имеет откровенный фасон, поскольку у него спущены плечи и прозрачный подол, сквозь который зрители сразу разглядели стройные ноги российской звезды.

Напомним, Пугачева в прозрачной юбке произвела фурор стройными ногами: «Как такое возможно в 70 лет?».

Как сообщала Politeka, Пугачева дала жару с экс-супругом Наташи Королевой, Галкин не помеха.

Также Politeka писала, что Галкин больно уколол Киркорова, обнародовав кадр с еще его женой Пугачевой: «18 лет назад...».